El bloque de Vaca Muerta multiplicó su extracción en 18 meses con cambios técnicos y control en tiempo real.

La Angostura Sur se consolidó entre los bloques con mayor producción de Vaca Muerta.

YPF alcanzó un nuevo hito operativo con el desarrollo de La Angostura Sur, uno de los cinco bloques más productivos de Vaca Muerta y operado al 100% por la compañía. En menos de un año y medio, la producción del bloque creció de 2.000 a 47.000 barriles diarios, marcando un salto sin precedentes en la industria local.

Este crecimiento exponencial fue posible a partir de un cambio integral en la forma de operar. YPF implementó un modelo basado en diseño modular, escalabilidad y monitoreo en tiempo real desde su centro RTIC, lo que permitió optimizar el desempeño de cada pozo de manera eficiente y sustentable.

La Angostura Sur: YPF multiplica por 20 la producción en tiempo récord YPF informó un aumento de escala en Neuquén a partir de un rediseño técnico de sus operaciones. YPF Gracias a esta transformación, la compañía logró multiplicar por 20 la producción del bloque en un plazo inédito, consolidando a La Angostura Sur como un caso de referencia dentro del desarrollo no convencional en Argentina.

Este hito refleja la capacidad de YPF para liderar proyectos de escala y continuar posicionando a la Argentina como un actor relevante en el escenario energético global.