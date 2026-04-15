La Angostura Sur: YPF multiplica por 20 la producción en tiempo récord
El bloque de Vaca Muerta multiplicó su extracción en 18 meses con cambios técnicos y control en tiempo real.
YPF alcanzó un nuevo hito operativo con el desarrollo de La Angostura Sur, uno de los cinco bloques más productivos de Vaca Muerta y operado al 100% por la compañía. En menos de un año y medio, la producción del bloque creció de 2.000 a 47.000 barriles diarios, marcando un salto sin precedentes en la industria local.
Este crecimiento exponencial fue posible a partir de un cambio integral en la forma de operar. YPF implementó un modelo basado en diseño modular, escalabilidad y monitoreo en tiempo real desde su centro RTIC, lo que permitió optimizar el desempeño de cada pozo de manera eficiente y sustentable.
Gracias a esta transformación, la compañía logró multiplicar por 20 la producción del bloque en un plazo inédito, consolidando a La Angostura Sur como un caso de referencia dentro del desarrollo no convencional en Argentina.
Este hito refleja la capacidad de YPF para liderar proyectos de escala y continuar posicionando a la Argentina como un actor relevante en el escenario energético global.