VENOIL ENERGÍA anunció nuevas inversiones tras la prórroga de áreas petroleras en Mendoza

El Gobierno de Mendoza aprobó la prórroga por diez años de las concesiones de explotación que opera VENOIL ENERGÍA en las áreas Cacheuta y Piedras Coloradas–Estructura Intermedia, dos activos ubicados en la cuenca cuyana.

La medida, oficializada por el Ministerio de Energía y Ambiente, garantiza la continuidad de las operaciones hidrocarburíferas y habilita una nueva etapa de inversiones en yacimientos convencionales de la provincia.

Según informó la compañía, el plan de desarrollo previsto para los próximos años incluirá incorporación de tecnología, optimización de instalaciones, recuperación de pozos y futuras perforaciones orientadas a mejorar la productividad de las áreas.

Además, la petrolera mendocina buscará avanzar en proyectos de recuperación secundaria para extender la vida útil de campos maduros y sostener la producción en activos históricos de la cuenca cuyana.

“Durante años se pensó que los campos maduros eran activos en declive. En VENOIL ENERGÍA creemos exactamente lo contrario: con conocimiento técnico, planificación, tecnología y equipos comprometidos, estos yacimientos pueden seguir generando producción, empleo y valor”, señaló Gustavo Naves, presidente de la empresa.

Desde la firma destacaron que las inversiones previstas apuntan también a fortalecer la actividad hidrocarburífera provincial y acompañar el desarrollo de las economías regionales vinculadas al sector energético.

Actualmente, VENOIL ENERGÍA opera en las cuencas cuyana, neuquina y austral, consolidando su presencia en distintas regiones productivas de la industria petrolera argentina.