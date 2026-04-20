YPF presenta "La Conexión YPF",  la primera experiencia que mide cuánto YPF tenés en tu vida

YPF presenta “La Conexión YPF” , una experiencia innovadora que propone hacer visible lo que habitualmente pasa desapercibido: la presencia de la energía YPF en cada aspecto de la vida cotidiana.

Desde que empieza el día hasta que termina, YPF está presente de formas que muchas veces no percibimos. En los materiales con los que se fabrican los objetos que usamos, en la energía que permite su producción, en la logística que los acerca a cada rincón del país y en la innovación que impulsa su desarrollo. “ La Conexión YPF ” nace justamente con ese propósito: revelar esa red invisible que conecta a la compañía con millones de momentos cotidianos y con el funcionamiento mismo de la economía.

La experiencia ya puede vivirse en la estación YPF Alcorta , donde se instaló un sistema especialmente diseñado para que cada persona pueda interactuar en tiempo real. A través de cámaras en vivo y un modelo de visión computacional de última generación, la plataforma es capaz de reconocer miles de objetos en milisegundos. Desde una zapatilla, un termo o un auto, hasta alimentos como una manzana o productos de uso diario, cada elemento es identificado y analizado con gran precisión.

Esa información se cruza con una base de datos desarrollada específicamente para la experiencia, que contempla variables vinculadas a materiales, procesos productivos, transporte, energía e innovación tecnológica. De este modo, el sistema calcula y muestra de forma dinámica el porcentaje de presencia de YPF en cada objeto detectado. El resultado es una experiencia personalizada, sorprendente y reveladora: cada usuario puede descubrir, en tiempo real, cuánto YPF hay en su propio entorno y en las cosas que utiliza todos los días.

Pero “ La Conexión YPF ” va más allá de lo material. El algoritmo también fue entrenado para reconocer elementos de la cultura popular argentina y símbolos de identidad nacional. Así, al escanear una camiseta de la Selección Argentina o una réplica de la Copa del Mundo , la plataforma responde con un mensaje especial: “100% Orgullo Argentino”. De esta manera, la experiencia no solo conecta con lo tangible, sino también con aquello que nos une, nos representa y forma parte de nuestra identidad colectiva.

YPF presenta "La Conexión YPF" La Conexión YPF superó 50.000 usuarios en sus primeros días. YPF

Con el objetivo de llevar esta propuesta a todo el país, YPF desarrolló una versión digital accesible desde cualquier dispositivo móvil. Ingresando a https://www.conexionypf.com.ar. Los usuarios pueden activar la cámara de su celular y escanear su propio entorno, replicando la experiencia desde cualquier lugar de la Argentina. Esta extensión permite ampliar el alcance de la iniciativa, potenciar su impacto y multiplicar las interacciones de manera simple y directa.

En sus primeros tres días de activación, la campaña ya mostró resultados contundentes. Con dos tótems de escaneo instalados en el Shopping DOT, miles de personas participaron de la experiencia. Entre la activación presencial y la versión online, más de 50.000 usuarios interactuaron con la plataforma y se escanearon más de 200.000 objetos, todos ellos vinculados de alguna manera con la energía argentina y con YPF.

YPF presenta "La Conexión YPF" La Conexión YPF, la plataforma que escanea objetos. YPF

“La Conexión YPF” representa un nuevo paso en la forma de comunicar el rol de la compañía en la vida de las personas. A través de la tecnología, la innovación y una propuesta interactiva, YPF logra transformar un concepto complejo en una experiencia concreta, accesible y significativa. Una invitación a mirar lo cotidiano desde otra perspectiva y descubrir que, incluso en los detalles más simples, la energía argentina siempre está presente.