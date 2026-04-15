Cuenta DNI abril 2026: cómo aprovechar los descuentos en YPF de la mejor manera

Arranca el fin de semana, el tanque está casi vacío y aparece la misma idea: aprovechar algún descuento para gastar menos. En ese escenario, Cuenta DNI vuelve a meterse en la rutina de miles de personas que buscan estirar el sueldo. Pero hay algo que conviene saber antes de llegar al surtidor, porque no todo es tan directo como parece.

Uno de los beneficios más comentados del mes es el que aplica en estaciones de servicio. La promo existe, sí. Y es tentadora: 25% de ahorro los sábados y domingos en tiendas FULL de YPF, con un tope semanal de $8.000.

Ahora bien, el punto clave —y el que suele generar malentendidos— es que ese descuento no tiene nada que ver con cargar combustible. No aplica ni para nafta ni para gasoil. El ahorro corre únicamente para lo que compres dentro del shop: un café, algo para comer o productos de consumo rápido.

Muchos usuarios llegan pensando que van a pagar menos en el surtidor y se encuentran con otra realidad. Por eso, entender este detalle hace la diferencia entre aprovechar el beneficio o frustrarse en el intento.

Más allá de las estaciones, el esquema de descuentos de abril mantiene una lógica bastante clara: cada día tiene su oportunidad. Y ahí está el verdadero juego.

No te pierdas los últimos descuentos del mes con Cuenta DNI Foto: Banco Provincia No te pierdas los últimos descuentos del mes con Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

De lunes a viernes, por ejemplo, los comercios de cercanía —carnicerías, granjas y pescaderías— ofrecen un 20% de ahorro con un tope semanal de $5.000. Es uno de los beneficios más usados porque impacta directo en la compra diaria.

En supermercados, en cambio, la cosa cambia según la cadena. Hay días específicos con descuentos fuertes, otros con reintegros más altos y algunas promos sin tope. No es algo uniforme: obliga a mirar el calendario y planificar.

Otros descuentos que siguen vigentes

El fin de semana no solo sirve para descansar. También concentra varios de los beneficios más interesantes. Además del ahorro en tiendas de estaciones, se mantiene el 25% en gastronomía, también con tope semanal.

A eso se suma uno de los clásicos: ferias y mercados bonaerenses, donde el descuento llega al 40%. Es, probablemente, el más agresivo del programa y uno de los que más movimiento genera.

También siguen vigentes promociones en marcas puntuales y cadenas específicas, que van rotando pero mantienen la lógica de ofrecer reintegros importantes si se sabe cuándo comprar.

Una herramienta que ya es parte del día a día

Cuenta DNI dejó de ser solo una app para pagar. Para muchos, ya es una forma de organizar el consumo. Saber qué día comprar carne, cuándo ir al súper o en qué momento aprovechar una promo pasó a ser parte de la rutina.

En ese contexto, los descuentos no son solo números: son decisiones. Y ahí es donde los detalles importan.

Porque sí, hay ahorro. Pero no siempre donde uno cree. Y en abril, especialmente en estaciones de servicio, entender esa diferencia puede evitar más de una sorpresa en la caja.