Confirman un feriado el 17 de abril y habrá fin de semana largo

Un grupo de localidades de la provincia de Buenos Aires tendrá un nuevo fin de semana largo en abril por un feriado especial, luego del descanso por Semana Santa. La medida alcanza a comunidades que celebran sus aniversarios fundacionales, con días no laborables locales y actividades especiales.

Este feriado le dará un fin de semana largo a empleados públicos de dos localidades de la provincia de Buenos Aires.

Los habitantes de Tornquist y Erize serán los beneficiados con este descanso extendido. En ambas localidades se declaró día no laborable a nivel municipal por sus aniversarios, lo que permitirá disfrutar de tres jornadas consecutivas de pausa laboral.

La medida fue impulsada por cada municipio en el marco del 143° aniversario de Tornquist y el 127° de Erize, que forma parte del partido de Puán.

Además del descanso, se organizarán festejos abiertos a la comunidad para celebrar la historia y las tradiciones locales. En el caso de Erize, el municipio confirmó una peña con:

Música en vivo

Danzas tradicionales

Participación de artistas locales

Estas actividades buscan fortalecer la identidad cultural y convocar tanto a vecinos como a visitantes.

A quiénes alcanza el feriado

El día no laborable está dirigido principalmente a trabajadores de la administración pública local. En el sector privado, su aplicación dependerá de cada empleador, por lo que no necesariamente implica un feriado obligatorio para todos.

Feriados 2026: qué días de descanso quedan

De cara al resto del año, el calendario de feriados en Argentina ya tiene varias fechas definidas. Entre las principales se destacan:

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

15 de junio: Paso a la Inmortalidad de Güemes (trasladado)

20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

10 de julio: Día no laborable turístico

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de San Martín

12 de octubre: Día de la Raza

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado)

7 de diciembre: Día no laborable turístico

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Este esquema combina feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos, que permiten generar nuevos fines de semana largos a lo largo del año.