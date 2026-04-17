Confirman un feriado el 17 de abril y habrá fin de semana largo
Un nuevo feriado local el 17 de abril genera un fin de semana largo tras Semana Santa. En qué localidades se aplicará la medida y a quiénes beneficia.
Un grupo de localidades de la provincia de Buenos Aires tendrá un nuevo fin de semana largo en abril por un feriado especial, luego del descanso por Semana Santa. La medida alcanza a comunidades que celebran sus aniversarios fundacionales, con días no laborables locales y actividades especiales.
Fin de semana largo en Buenos Aires: quiénes lo tienen
Los habitantes de Tornquist y Erize serán los beneficiados con este descanso extendido. En ambas localidades se declaró día no laborable a nivel municipal por sus aniversarios, lo que permitirá disfrutar de tres jornadas consecutivas de pausa laboral.
La medida fue impulsada por cada municipio en el marco del 143° aniversario de Tornquist y el 127° de Erize, que forma parte del partido de Puán.
Qué actividades habrá por los aniversarios
Además del descanso, se organizarán festejos abiertos a la comunidad para celebrar la historia y las tradiciones locales. En el caso de Erize, el municipio confirmó una peña con:
- Música en vivo
- Danzas tradicionales
- Participación de artistas locales
Estas actividades buscan fortalecer la identidad cultural y convocar tanto a vecinos como a visitantes.
A quiénes alcanza el feriado
El día no laborable está dirigido principalmente a trabajadores de la administración pública local. En el sector privado, su aplicación dependerá de cada empleador, por lo que no necesariamente implica un feriado obligatorio para todos.
Feriados 2026: qué días de descanso quedan
De cara al resto del año, el calendario de feriados en Argentina ya tiene varias fechas definidas. Entre las principales se destacan:
- 1 de mayo: Día del Trabajador
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- 15 de junio: Paso a la Inmortalidad de Güemes (trasladado)
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Belgrano
- 9 de julio: Día de la Independencia
- 10 de julio: Día no laborable turístico
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de San Martín
- 12 de octubre: Día de la Raza
- 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado)
- 7 de diciembre: Día no laborable turístico
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad
Este esquema combina feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos, que permiten generar nuevos fines de semana largos a lo largo del año.