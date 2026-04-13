Confirman un feriado el 14 de abril: a quiénes alcanza y qué se celebra

Confirman un feriado el 14 de abril en localidades bonaerenses. A quiénes alcanza, por qué se celebra y cómo impacta en la actividad.

Abril trae varias fechas especiales que alteran la rutina en distintos puntos del país. Aunque no todos figuran en el calendario nacional, algunos distritos de la provincia de Buenos Aires suman un feriado local que impacta en la actividad diaria y genera una pausa clave en medio de la semana laboral.

Se vienen dos feriados en una semana. Foto: Shutterstock Abril suma un feriado clave para los trabajadores de los localidades de la provincia de Buenos Aires. Shutterstock

Feriado del 14 de abril: quiénes tienen descanso El martes 14 de abril de 2026 no es feriado a nivel nacional, pero sí será día no laborable en dos localidades bonaerenses que celebran su aniversario fundacional. Se trata de una jornada especial que alcanza principalmente a trabajadores del sector público y establecimientos educativos de esas zonas.

Uno de los casos es Argerich, una localidad que conmemora su creación en 1909. Como suele ocurrir en estas fechas, se organizan actos oficiales, actividades comunitarias y encuentros impulsados por instituciones locales. El origen del pueblo está ligado al desarrollo ferroviario y la producción agropecuaria.

También se suma Julio Arditi, que celebra su 139° aniversario con propuestas culturales, espectáculos y espacios para emprendedores. Este tipo de celebraciones suelen convertirse en un punto de encuentro para vecinos y visitantes.