Confirman un feriado el 14 de abril: a quiénes alcanza y qué se celebra
Confirman un feriado el 14 de abril en localidades bonaerenses. A quiénes alcanza, por qué se celebra y cómo impacta en la actividad.
Abril trae varias fechas especiales que alteran la rutina en distintos puntos del país. Aunque no todos figuran en el calendario nacional, algunos distritos de la provincia de Buenos Aires suman un feriado local que impacta en la actividad diaria y genera una pausa clave en medio de la semana laboral.
Feriado del 14 de abril: quiénes tienen descanso
El martes 14 de abril de 2026 no es feriado a nivel nacional, pero sí será día no laborable en dos localidades bonaerenses que celebran su aniversario fundacional. Se trata de una jornada especial que alcanza principalmente a trabajadores del sector público y establecimientos educativos de esas zonas.
Uno de los casos es Argerich, una localidad que conmemora su creación en 1909. Como suele ocurrir en estas fechas, se organizan actos oficiales, actividades comunitarias y encuentros impulsados por instituciones locales. El origen del pueblo está ligado al desarrollo ferroviario y la producción agropecuaria.
También se suma Julio Arditi, que celebra su 139° aniversario con propuestas culturales, espectáculos y espacios para emprendedores. Este tipo de celebraciones suelen convertirse en un punto de encuentro para vecinos y visitantes.
Calendario de feriados 2026 en Argentina
Feriados inamovibles
- 1 de enero: Año Nuevo
- 16 y 17 de febrero: Carnaval
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- 3 de abril: Viernes Santo
- 1 de mayo: Día del Trabajador
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
- 9 de julio: Día de la Independencia
- 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Estos feriados, junto con los asuetos locales, configuran un calendario con múltiples pausas a lo largo del año que pueden variar según la región.