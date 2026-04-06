Corte de semana: quiénes tienen feriado este martes 7 de abril
Tras el fin de semana largo de Semana Santa, este martes 7 de abril es feriado en dos localidades. A quiénes alcanza y por qué es no laborable.
Después del fin de semana largo de Semana Santa, el calendario en Argentina suma una nueva pausa que puede extender el descanso en algunos puntos del país. Se trata del feriado de este martes 7 de abril, una fecha que altera el ámbito laboral en distintas localidades.
Aunque no es un feriado nacional, el día no laborable puede impactar en la actividad de algunos municipios.
Por qué es no laborable el 7 de abril de 2026
El martes 7 de abril de 2026 tendrá carácter de día no laborable en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires por conmemoraciones locales vinculadas a aniversarios y celebraciones propias de cada comunidad.
Uno de los casos más relevantes es el de Avellaneda, donde se recuerda la creación del distrito en 1852, cuando se formó bajo el nombre de Barracas al Sud. Con el tiempo, adoptó su nombre actual en homenaje a Nicolás Avellaneda.
Durante esa jornada, se suspenden actividades en dependencias municipales, escuelas y organismos públicos. Además, suelen organizarse actos, propuestas culturales y eventos abiertos para los vecinos.
También celebra su aniversario Gardey, localidad del partido de Tandil. Allí, el día se vive con desfiles, ferias y encuentros que destacan la identidad local y la participación comunitaria.
Día no laborable vs feriado: cuál es la diferencia
Una duda frecuente es cómo impacta esta fecha en el trabajo.
- Feriado nacional: el descanso es obligatorio. Si se trabaja, se paga doble.
- Día no laborable: el empleador decide si se trabaja o no. Si hay actividad, el salario se abona como un día normal.
Por eso, el alcance del 7 de abril depende de cada empresa o sector.
Los feriados que quedan en 2026
Feriados inamovibles
- 1 de mayo: Día del Trabajador
- 25 de mayo: Revolución de Mayo
- 20 de junio: Manuel Belgrano
- 9 de julio: Independencia
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- 17 de junio: Martín Miguel de Güemes
- 17 de agosto: José de San Martín
- 12 de octubre: Diversidad Cultural
- 24 de noviembre: Soberanía Nacional