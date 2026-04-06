Corte de semana: quiénes tienen feriado este martes 7 de abril

Después del fin de semana largo de Semana Santa , el calendario en Argentina suma una nueva pausa que puede extender el descanso en algunos puntos del país. Se trata del feriado de este martes 7 de abril , una fecha que altera el ámbito laboral en distintas localidades.

Aunque no es un feriado nacional, el día no laborable puede impactar en la actividad de algunos municipios.

El martes 7 de abril de 2026 tendrá carácter de día no laborable en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires por conmemoraciones locales vinculadas a aniversarios y celebraciones propias de cada comunidad.

Dos localidades tienen feriado local este martes 7 de abril.

Uno de los casos más relevantes es el de Avellaneda, donde se recuerda la creación del distrito en 1852, cuando se formó bajo el nombre de Barracas al Sud. Con el tiempo, adoptó su nombre actual en homenaje a Nicolás Avellaneda.

Durante esa jornada, se suspenden actividades en dependencias municipales, escuelas y organismos públicos. Además, suelen organizarse actos, propuestas culturales y eventos abiertos para los vecinos.

También celebra su aniversario Gardey, localidad del partido de Tandil. Allí, el día se vive con desfiles, ferias y encuentros que destacan la identidad local y la participación comunitaria.

Día no laborable vs feriado: cuál es la diferencia

Una duda frecuente es cómo impacta esta fecha en el trabajo.

Feriado nacional: el descanso es obligatorio. Si se trabaja, se paga doble.

Día no laborable: el empleador decide si se trabaja o no. Si hay actividad, el salario se abona como un día normal.

Por eso, el alcance del 7 de abril depende de cada empresa o sector.

Los feriados que quedan en 2026

Feriados inamovibles

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Revolución de Mayo

20 de junio: Manuel Belgrano

9 de julio: Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables