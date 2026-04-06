Tras la Semana Santa: cuándo será el próximo feriado con fin de semana largo en 2026

Luego de la Semana Santa, varios ya consultan al calendario para planificar el próximo feriado o fin de semana largo para una escapada.

Una vez que terminó la Semana Santa, miles de argentinos se consultaron cuándo será el próximo fin de semana largo con feriado incluido en el 2026. Si bien abril no trae días de descanso en el calendario, mayo sí lo hará: el mes contará con dos feriados nacionales que generarán fines de semana largos ideales para el turismo.

El próximo feriado en Argentina tras Semana Santa De acuerdo al cronograma oficial, el primer feriado será el viernes 1 de mayo, correspondiente al Día del Trabajador, una fecha inamovible que dará lugar a un descanso extendido de tres días, desde el viernes hasta el domingo.

El segundo llegará hacia el final del mes: el lunes 25 de mayo, cuando se conmemora el Día de la Revolución de Mayo. Al caer en lunes, también conformará un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 23 hasta el lunes 25 inclusive.

¿Qué pasará con los feriados de fin de año? Foto: Freepik Feriados en mayo. De esta manera, mayo tendrá dos fines de semana largos, una característica que lo convierte en un período atractivo para viajes cortos y actividades recreativas dentro del país.

En total, el calendario 2026 incluye varios fines de semana extendidos distribuidos a lo largo del año, muchos de ellos pensados para incentivar el turismo interno. En ese contexto, mayo se destaca como uno de los meses con más oportunidades de descanso en un corto período.