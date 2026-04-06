Becas Progresar 2026: cuánto pagan, a quiénes alcanza y qué se necesita para acceder

Para miles de estudiantes , el inicio del ciclo lectivo no solo trae horarios, apuntes y trámites académicos: también vuelve a poner en primer plano una ayuda económica clave para sostener la cursada. En 2026, las Becas Progresar seguirán activas con cambios ya oficializados por la Secretaría de Educación, que actualizó el monto mensual.

Este monto se redefinió, se establecieron las condiciones de acceso y se creó un nuevo cronograma de inscripción para cada línea del programa. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 172/2026 publicada en el Boletín Oficial.

El beneficio tendrá este año un valor mensual de $35.000 para todas las categorías. Sin embargo, el pago no se deposita completo desde el primer momento. Como ya ocurrió en ediciones anteriores, el esquema se divide en dos partes: un 80% mensual, equivalente a $28.000, y un 20% retenido que se libera más adelante cuando el estudiante acredita su situación académica con la documentación correspondiente. Según el caso, ese paso puede requerir certificado de alumno regular u otra constancia emitida por la institución educativa.

La cantidad de cuotas también dependerá del momento en que se obtenga la beca. Quienes resulten adjudicados en la primera convocatoria recibirán 12 pagos. En cambio, quienes ingresen en una segunda instancia accederán a seis cuotas. El objetivo del programa sigue siendo el mismo: acompañar a jóvenes y adultos que buscan terminar sus estudios, avanzar en una carrera o capacitarse para el mundo laboral.

Más allá de la línea elegida, hay una base de requisitos que se repite. Para anotarse, se debe ser argentino nativo o naturalizado y acreditar al menos dos años de residencia en el país. Además, el ingreso del grupo familiar no puede superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. También es obligatorio estar inscripto como alumno regular en una institución reconocida por el Estado, tener el esquema de vacunación completo o en curso según la edad e informar una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del beneficiario.

En el caso de quienes aspiran a una beca para estudios terciarios o universitarios, se suma otra condición importante: haber terminado el secundario sin materias pendientes. A partir de ahí, cada línea tiene su propio recorte. La beca de educación obligatoria está orientada a jóvenes de entre 16 y 24 años que cursen primaria o secundaria, aunque puede haber extensiones en situaciones especiales. Para educación superior pueden anotarse ingresantes de 17 a 24 años y estudiantes avanzados de hasta 30. La línea de enfermería, en tanto, no tiene límite de edad. Formación profesional está dirigida a personas de 18 a 24 años, con extensión hasta los 35 para quienes no tengan empleo formal.

Las líneas disponibles en 2026

El programa Progresar se organiza en cuatro grandes segmentos. Educación obligatoria apunta a quienes todavía están cursando la primaria o la secundaria. Educación superior abarca carreras terciarias y universitarias en instituciones públicas. Enfermería tiene un tratamiento diferencial por estar vinculada a una profesión estratégica dentro del sistema de salud. Y formación profesional está destinada a cursos avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica.

Dentro de esta última línea, además, se contemplan realidades puntuales que amplían el acceso, como la desocupación, la maternidad con hijos a cargo o contextos de vulnerabilidad económica. Ese enfoque busca que la beca no quede limitada solo a trayectorias educativas tradicionales, sino que también funcione como una herramienta de inclusión para quienes intentan reinsertarse o capacitarse.

Cómo hacer la inscripción y qué fechas hay que mirar

La inscripción se realiza de manera online, ya sea desde el portal oficial de Progresar o a través de la aplicación Mi Argentina. Quienes ingresan por primera vez deben crear un usuario y generar una clave personal. El formulario se completa en tres tramos: datos personales, información socioeconómica del grupo familiar y datos académicos vinculados con los estudios o el curso elegido.

Las fechas cambian según la línea. Para educación obligatoria, el período va del 27 de marzo al 24 de abril. En educación superior y enfermería, la inscripción se habilita del 6 al 30 de abril. Formación profesional, por su parte, tendrá una ventana más amplia: desde el 27 de abril hasta el 27 de noviembre. Con este esquema, el Gobierno busca sostener las trayectorias educativas y ampliar el alcance de una asistencia que, año tras año, se vuelve decisiva para estudiantes de todo el país.