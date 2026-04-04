Feriado tras Semana Santa: quiénes descansan el 9 de abril y por qué es no laborable

Tras Semana Santa, el 9 de abril será no laborable en parte de Buenos Aires. A quiénes alcanza, por qué es feriado y cómo impacta.

Tras el fin de semana extra largo por Semana Santa, dos localidades disfrutarán de un nuevo feriado..

Tras el descanso de Semana Santa, abril mantiene el ritmo con una nueva oportunidad de cortar la rutina. Aunque no será un feriado nacional, habrá una jornada especial que permitirá a miles de personas tomarse un respiro en plena vuelta a las obligaciones laborales y escolares.

feriado.jpg El motivo por el que dos localidades tendrán feriado el 9 de abril. Noticias Argentinas El feriado del 9 de abril: a quiénes alcanza El jueves 9 de abril de 2026 no figura dentro del calendario nacional, pero sí será feriado a nivel local en la provincia de Buenos Aires. La medida alcanza a los partidos de Esteban Echeverría y Coronel Dorrego, que celebran sus aniversarios fundacionales.

En estas localidades, el asueto impactará principalmente en:

La administración pública

Entidades del Banco Provincia En el sector privado, la adhesión dependerá de cada empleador, por lo que no todos los trabajadores tendrán garantizado el descanso.

Este feriado local aparece como una buena noticia para quienes no pudieron tomarse vacaciones o vienen de semanas intensas. Si bien su alcance es limitado, representa una pausa clave en un mes que sigue ofreciendo oportunidades de descanso tras marzo.