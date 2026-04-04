Feriado tras Semana Santa: quiénes descansan el 9 de abril y por qué es no laborable
Tras Semana Santa, el 9 de abril será no laborable en parte de Buenos Aires. A quiénes alcanza, por qué es feriado y cómo impacta.
Tras el descanso de Semana Santa, abril mantiene el ritmo con una nueva oportunidad de cortar la rutina. Aunque no será un feriado nacional, habrá una jornada especial que permitirá a miles de personas tomarse un respiro en plena vuelta a las obligaciones laborales y escolares.
El feriado del 9 de abril: a quiénes alcanza
El jueves 9 de abril de 2026 no figura dentro del calendario nacional, pero sí será feriado a nivel local en la provincia de Buenos Aires. La medida alcanza a los partidos de Esteban Echeverría y Coronel Dorrego, que celebran sus aniversarios fundacionales.
En estas localidades, el asueto impactará principalmente en:
- La administración pública
- Entidades del Banco Provincia
En el sector privado, la adhesión dependerá de cada empleador, por lo que no todos los trabajadores tendrán garantizado el descanso.
Este feriado local aparece como una buena noticia para quienes no pudieron tomarse vacaciones o vienen de semanas intensas. Si bien su alcance es limitado, representa una pausa clave en un mes que sigue ofreciendo oportunidades de descanso tras marzo.
Calendario de feriados 2026: qué queda en el año
Feriados inamovibles
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
De esta manera, abril suma un nuevo descanso —aunque acotado— para algunos bonaerenses, en una seguidilla de fechas que siguen marcando el calendario laboral de 2026.