Antes de Semana Santa, algunos trabajadores suman un feriado y tendrán un finde XXL

Abril trae una novedad que impacta de lleno en el calendario: una localidad bonaerense tendrá un fin de semana extralargo de cinco días consecutivos gracias a un feriado especial que se suma a las fechas nacionales. La noticia ya genera expectativa tanto entre vecinos como en el sector turístico.

El beneficio alcanza a Monte Hermoso , donde el 1 de abril fue declarado día no laborable por el aniversario de la ciudad. Esta jornada se acopla al esquema de feriados de Semana Santa y al 2 de abril, lo que permite armar un descanso extendido poco habitual.

De esta manera, el cronograma incluye el feriado local, el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas y las fechas religiosas, que contemplan Jueves y Viernes Santo, además del fin de semana.

Monte Hermoso tendrá un feriado local que arma un fin de semana XXL junto al 2 de abril y Semana Santa.

Este esquema convierte a la ciudad en uno de los pocos destinos con un descanso extendido en abril.

Feriado local y festejos por el aniversario

En paralelo al descanso, el municipio organizará actividades por el aniversario, con shows en vivo, propuestas culturales y espacios para emprendedores. Los eventos estarán centrados en puntos clave de la ciudad y buscan atraer tanto a residentes como a visitantes.

Feriados 2026: calendario completo

Feriados inamovibles

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

17 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

17 de junio: Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Con este feriado extra, abril suma un atractivo diferencial y posiciona a este destino como uno de los pocos con un finde XXL de cinco días en el calendario 2026.