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Antes de Semana Santa, algunos trabajadores suman un feriado y tendrán un finde XXL

Un feriado local se suma al calendario y permitirá a algunos trabajadores disfrutar de un fin de semana XXL antes de Semana Santa. A qué localidad alcanza.

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Una localidad suma un feriado antes de Semana Santa.&nbsp;

Una localidad suma un feriado antes de Semana Santa. 

Noticias Argentinas

Abril trae una novedad que impacta de lleno en el calendario: una localidad bonaerense tendrá un fin de semana extralargo de cinco días consecutivos gracias a un feriado especial que se suma a las fechas nacionales. La noticia ya genera expectativa tanto entre vecinos como en el sector turístico.

Qué ciudad tendrá un feriado antes de Semana Santa

El beneficio alcanza a Monte Hermoso, donde el 1 de abril fue declarado día no laborable por el aniversario de la ciudad. Esta jornada se acopla al esquema de feriados de Semana Santa y al 2 de abril, lo que permite armar un descanso extendido poco habitual.

De esta manera, el cronograma incluye el feriado local, el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas y las fechas religiosas, que contemplan Jueves y Viernes Santo, además del fin de semana.

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Monte Hermoso tendrá un feriado local que arma un fin de semana XXL junto al 2 de abril y Semana Santa.

Monte Hermoso tendrá un feriado local que arma un fin de semana XXL junto al 2 de abril y Semana Santa.

Cómo queda el finde largo de cinco días

El calendario permitirá a muchos habitantes desconectarse durante cinco jornadas consecutivas:

  • Miércoles 1 de abril: feriado local
  • Jueves 2 de abril: feriado nacional
  • Jueves y Viernes Santo
  • Sábado y domingo

Este esquema convierte a la ciudad en uno de los pocos destinos con un descanso extendido en abril.

Feriado local y festejos por el aniversario

En paralelo al descanso, el municipio organizará actividades por el aniversario, con shows en vivo, propuestas culturales y espacios para emprendedores. Los eventos estarán centrados en puntos clave de la ciudad y buscan atraer tanto a residentes como a visitantes.

Feriados 2026: calendario completo

Feriados inamovibles

  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • 17 de abril: Viernes Santo
  • 1 de mayo: Día del Trabajador
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
  • 9 de julio: Día de la Independencia
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
  • 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • 17 de junio: Martín Miguel de Güemes
  • 17 de agosto: José de San Martín
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Con este feriado extra, abril suma un atractivo diferencial y posiciona a este destino como uno de los pocos con un finde XXL de cinco días en el calendario 2026.

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