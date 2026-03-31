Antes de Semana Santa, algunos trabajadores suman un feriado y tendrán un finde XXL
Un feriado local se suma al calendario y permitirá a algunos trabajadores disfrutar de un fin de semana XXL antes de Semana Santa. A qué localidad alcanza.
Abril trae una novedad que impacta de lleno en el calendario: una localidad bonaerense tendrá un fin de semana extralargo de cinco días consecutivos gracias a un feriado especial que se suma a las fechas nacionales. La noticia ya genera expectativa tanto entre vecinos como en el sector turístico.
Qué ciudad tendrá un feriado antes de Semana Santa
El beneficio alcanza a Monte Hermoso, donde el 1 de abril fue declarado día no laborable por el aniversario de la ciudad. Esta jornada se acopla al esquema de feriados de Semana Santa y al 2 de abril, lo que permite armar un descanso extendido poco habitual.
De esta manera, el cronograma incluye el feriado local, el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas y las fechas religiosas, que contemplan Jueves y Viernes Santo, además del fin de semana.
Cómo queda el finde largo de cinco días
El calendario permitirá a muchos habitantes desconectarse durante cinco jornadas consecutivas:
- Miércoles 1 de abril: feriado local
- Jueves 2 de abril: feriado nacional
- Jueves y Viernes Santo
- Sábado y domingo
Este esquema convierte a la ciudad en uno de los pocos destinos con un descanso extendido en abril.
Feriado local y festejos por el aniversario
En paralelo al descanso, el municipio organizará actividades por el aniversario, con shows en vivo, propuestas culturales y espacios para emprendedores. Los eventos estarán centrados en puntos clave de la ciudad y buscan atraer tanto a residentes como a visitantes.
Feriados 2026: calendario completo
Feriados inamovibles
- 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- 17 de abril: Viernes Santo
- 1 de mayo: Día del Trabajador
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
- 9 de julio: Día de la Independencia
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- 17 de junio: Martín Miguel de Güemes
- 17 de agosto: José de San Martín
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Con este feriado extra, abril suma un atractivo diferencial y posiciona a este destino como uno de los pocos con un finde XXL de cinco días en el calendario 2026.