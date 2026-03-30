Semana Santa low cost: dónde hacer una escapada familiar gastando poco

Cuando se acerca un fin de semana largo , la misma pregunta vuelve a aparecer en muchas familias: cómo salir un poco de la rutina sin convertir el viaje en un gasto imposible. Semana Santa suele abrir esa ventana. No hace falta irse lejos ni planear una travesía extensa para cambiar de aire por unos días.

A veces, alcanza con mirar alrededor de la Ciudad de Buenos Aires y elegir destinos cercanos, con propuestas simples, paisajes agradables y actividades que se pueden disfrutar sin afectar demasiado el bolsillo.

En ese mapa de escapadas breves, hay tres escapadas que se repiten por una combinación difícil de ignorar: cercanía, variedad y costos más accesibles. Se trata de Chascomús, Lobos y San Antonio de Areco, destinos que permiten armar un plan familiar con naturaleza, historia y recorridos al aire libre. La clave, como suele pasar en este tipo de viajes, está en organizarse con tiempo y priorizar actividades gratuitas o de bajo costo.

Cada uno tiene su perfil. Algunos invitan a una pausa frente al agua, otros proponen una inmersión en la vida de pueblo o un contacto más directo con la tradición rural bonaerense. Pero todos comparten algo: permiten salir de la ciudad sin necesidad de hacer grandes distancias ni desembolsar cifras elevadas.

A poco más de 100 kilómetros de la capital, Chascomús aparece entre los favoritos de cada fin de semana largo. Su mayor imán sigue siendo la laguna, ideal para pasar varias horas sin apuro, caminar por la costanera, sentarse a tomar mate o simplemente descansar frente al agua. Ese entorno, que no exige entrada ni grandes gastos, es uno de sus puntos fuertes para quienes buscan una salida económica.

Chascomus Chascomús es uno de los tres destinos ideales para viajar en Semana Santa. Turismo Buenos Aires

Además del paisaje, la ciudad suma sitios históricos integrados a su casco urbano, como el Fuerte San Juan Bautista, rodeado de construcciones antiguas y plazas serenas. Para quienes prefieren un plan un poco más activo, también hay paseos en bicicleta y pesca, dos alternativas habituales en la zona. Incluso existen propuestas de mayor adrenalina, como los saltos en paracaídas, aunque en ese caso el presupuesto cambia. Otro detalle importante: se puede llegar en tren, micro o colectivo desde Buenos Aires, lo que evita depender del auto.

Lobos ofrece una lógica parecida, pero con un clima más ligado al campo. También ubicado a unos 100 kilómetros de la ciudad, combina tranquilidad, espacios verdes y una relación muy marcada con la vida rural. La laguna vuelve a ser el centro de muchas actividades, desde caminatas hasta observación de aves o largas tardes al aire libre. El casco histórico, por su parte, suma atractivo para quienes prefieren recorrer a pie y conectarse con el ritmo pausado del lugar.

San Antonio de Areco, tradición y paseo cultural

En Lobos también aparecen propuestas pagas, como días de campo y cabalgatas en estancias cercanas, aunque no son indispensables para disfrutar del viaje. Dentro del pueblo, uno de los puntos más visitados es el museo vinculado a Juan Domingo Perón, que según el día puede recorrerse de manera gratuita. Y para quienes disfrutan de la arquitectura, el Castillo de la Candelaria agrega una postal distinta, con una estética singular y un entorno que combina historia y gastronomía.

San Antonio de Areco, en cambio, ofrece una experiencia muy asociada a las tradiciones bonaerenses. Su identidad está marcada por el mundo gaucho, las calles empedradas y una arquitectura que remite a otra época. Apenas se llega, el paisaje urbano ya cambia el ánimo del viaje. El casco histórico es uno de sus grandes atractivos, con antiguas pulperías como La Blanqueada y una trama que invita a caminar sin rumbo fijo.

Muy cerca aparece otro punto ideal para frenar y descansar: el río Areco, un espacio elegido por muchas familias para compartir una comida al aire libre o pasar una tarde tranquila. A eso se suma el Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, que propone un recorrido por objetos y tradiciones ligadas a la cultura del campo argentino. La visita, además, puede hacerse sin costo, lo que refuerza el perfil accesible del destino.

Para Semana Santa 2026, estas tres localidades vuelven a posicionarse como alternativas concretas para quienes buscan una escapada simple, cercana y familiar. No prometen lujos ni grandes despliegues. Ofrecen algo más valioso para muchos: unos días distintos, con aire libre, historia y la posibilidad de descansar sin gastar una fortuna.