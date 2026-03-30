Semana Santa: el destino secreto con playas turquesas conocido como el "Caribe Patagónico"

Un lugar con actividades para toda la familia, alojamientos cerca y entorno seguro para los más chicos.

El fin de semana largo de Semana Santa está a la vuelta de la esquina y se presenta como una oportunidad ideal para una escapada. En ese contexto, Yuco, conocido como el “Caribe patagónico", se posiciona como uno de los destinos más elegidos por quienes buscan naturaleza, tranquilidad y paisajes únicos.

Ubicado a solo 30 kilómetros de San Martín de los Andes, este rincón del sur argentino se destaca por sus bahías de aguas turquesas y su entorno de bosques de coihues y arrayanes. El área cuenta con cinco playas identificadas por números, cada una con características propias: algunas sorprenden por el color del agua y otras por la textura de sus orillas.

yuco inter patagonia 1 Un destino ideal para Semana Santa. Inter Patagonia Qué hacer en Semana Santa Además del atractivo visual, Yuco ofrece múltiples actividades al aire libre. El senderismo es una de las más elegidas, con recorridos de baja dificultad ideales para familias, como el circuito hacia Laguna Las Corinas o el sendero Yuco–Kilómetro 12. También es posible practicar snorkel, nadar o simplemente disfrutar de un picnic frente al lago.

Otro de los puntos fuertes del lugar es la calma de sus aguas, que permite que niños y adultos disfruten con mayor seguridad en la orilla. De todos modos, se recomienda llevar calzado para el agua y abrigo, ya que la temperatura puede descender hacia la tarde. Los senderos que conectan las playas son accesibles incluso para familias con chicos pequeños.

playa yuco inter patagonia Un destino con actividades para todos. Inter Patagonia En cuanto al alojamiento, Yuco se encuentra dentro del Parque Nacional Lanín y no cuenta con infraestructura hotelera propia. Por eso, la mayoría de los visitantes se hospeda en San Martín de los Andes, donde hay una amplia oferta que incluye hoteles, cabañas, alquileres temporarios y campings.