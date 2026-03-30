Semana Santa: estos serán los cortes de tránsito y desvíos en la zona del Calvario de Godoy Cruz
Se hará un operativo vial importante para Semana Santa en Godoy Cruz, ya que cientos de fieles acostumbran a ir hacia El Calvario.
Con motivo de la conmemoración de Semana Santa, Godoy Cruz confirmó este lunes que desplegará un operativo especial en los alrededores de El Calvario durante el Jueves y Viernes Santo. Es para garantizar la seguridad y brindar servicios a los asistentes. Los detalles.
Cortes de tránsito y circulación para Semana Santa en Godoy Cruz
Se interrumpirá la circulación vehicular desde el jueves 2, a las 10, hasta el viernes 3, a las 23.
Entonces, la interrupción vehicular será en calle La Pampa, entre Perito Moreno y Cervantes. Y en Cervantes, desde Baigorria hasta La Carrodilla. También La Carrodilla se cortará desde Perito Moreno hacia el Este.
Además, no se podrá circular por San Alberto, Mariano Moreno y Soldado Baigorria, entre Morales y Cervantes.
Con el objetivo de aprovechar la afluencia de vecinos, se dispondrá de unidades móviles, según confirmaron en un comunicado oficial:
- Móvil Sanitario (Cervantes y San Alberto): Funcionará ambos días de 11 a 16. Se aplicarán las vacunas contra la Hepatitis B y Antitetánica. Mientras que las de COVID y Neumonía serán para grupos de riesgo.
- CAU Móvil: Estará disponible de 10 a 16 para el pago de tasas municipales, adhesión al Boleto Digital y gestiones de Ciudadanía Digital.
Asimismo, habrá un puesto de hidratación, ambulancias de manera preventiva y servicio de seguridad.
Finalmente, estará prohibida la instalación de kioscos o escaparates de cualquier tipo y la venta de alcohol.