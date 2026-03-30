Semana Santa: estos serán los cortes de tránsito y desvíos en la zona del Calvario de Godoy Cruz

Se hará un operativo vial importante para Semana Santa en Godoy Cruz, ya que cientos de fieles acostumbran a ir hacia El Calvario.

Cortes de tránsito para Semana Santa en la zona del Calvario.

Con motivo de la conmemoración de Semana Santa, Godoy Cruz confirmó este lunes que desplegará un operativo especial en los alrededores de El Calvario durante el Jueves y Viernes Santo. Es para garantizar la seguridad y brindar servicios a los asistentes. Los detalles.

Cortes de tránsito y circulación para Semana Santa en Godoy Cruz Se interrumpirá la circulación vehicular desde el jueves 2, a las 10, hasta el viernes 3, a las 23.

Entonces, la interrupción vehicular será en calle La Pampa, entre Perito Moreno y Cervantes. Y en Cervantes, desde Baigorria hasta La Carrodilla. También La Carrodilla se cortará desde Perito Moreno hacia el Este.

calvario semana santa (6).JPG Operativo vial para Semana Santa en el Calvario. ALF PONCE MERCADO / MDZ Además, no se podrá circular por San Alberto, Mariano Moreno y Soldado Baigorria, entre Morales y Cervantes.

Con el objetivo de aprovechar la afluencia de vecinos, se dispondrá de unidades móviles, según confirmaron en un comunicado oficial: