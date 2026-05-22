Cómo saber si todavía tenés el subsidio al gas antes del invierno

El frío no solo cambia los hábitos dentro de casa. También modifica el peso de las facturas. Con la llegada del invierno y el mayor uso de calefacción, miles de hogares vuelven a mirar con atención si todavía conservan el subsidio al gas, una ayuda clave para amortiguar el impacto del consumo estacional.

La consulta se volvió todavía más importante por dos motivos: el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados y el debate abierto por los cambios al régimen de Zona Fría. Según la información oficial, quienes ya estaban inscriptos en el ex Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos no deben repetir el trámite, pero sí pueden revisar el estado del beneficio desde los canales habilitados por el Gobierno.

La forma más directa de verificar la situación es ingresar a Mi Argentina con CUIL y contraseña. Desde allí se puede consultar si el hogar continúa recibiendo el subsidio, revisar una solicitud ya cargada o pedir una revisión cuando la evaluación no coincide con la situación real del grupo familiar. También es posible acceder desde la web oficial de subsidios, donde el trámite figura bajo el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados.

Para completar o actualizar la información, conviene tener a mano la factura del servicio. El sistema puede pedir el número de medidor y el número de cliente, cuenta, servicio, contrato o NIS. También se requiere el DNI vigente, el CUIL de los integrantes del hogar mayores de 18 años y una dirección de correo electrónico activa. El formulario tiene carácter de declaración jurada, por lo que los datos deben cargarse con cuidado.

Quiénes pueden conservar el beneficio

El criterio principal para acceder a los subsidios focalizados es que los ingresos netos del hogar sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según el Indec. Además, el esquema contempla situaciones particulares: hogares con un integrante con Certificado de Vivienda del ReNaBaP, con Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o con Certificado Único de Discapacidad.

También hay exclusiones patrimoniales. Quedan fuera, entre otros casos, los hogares cuyos integrantes posean un automóvil con una antigüedad igual o menor a tres años, tres o más inmuebles, una embarcación de lujo, una aeronave o activos societarios. En gas por red, la bonificación se concentra en los meses de mayor consumo, mientras que en los períodos de baja demanda no se contempla el mismo beneficio.

El dato político que puede cambiar el escenario

La discusión tarifaria sumó una novedad esta semana. La Cámara de Diputados dio media sanción a una readecuación del régimen de subsidios al gas en Zonas Frías, con 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones. El proyecto todavía debe pasar por el Senado para convertirse en ley.

En ciudades como Mar del Plata, el tema genera especial atención porque el régimen vigente contempla descuentos de entre el 30% y el 50% para usuarios alcanzados por la Zona Fría. Si la reforma avanza, el beneficio quedaría más focalizado y podría modificar el costo final de las boletas. Por eso, antes de que el consumo crezca con fuerza, revisar el estado del subsidio dejó de ser un trámite menor: puede anticipar cuánto pesará el gas en el presupuesto familiar durante los próximos meses.