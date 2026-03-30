Hasta el martes se podrá canjear entradas para Música Clásica por los Caminos del Vino

El festival tiene un costado solidario: se cajea una caja de leche en polvo de 800 gramos por dos entradas.

Del 30 de marzo al 5 de abril, se llevará a cabo la edición XXVI del festival Música Clásica por los Caminos del Vino.

La Subsecretaría de Cultura informó que se extendió el canje de entradas para la XXVI edición del Festival Música Clásica por los Caminos del Vino. La entrega estará disponible hasta el martes 31, de 10 a 17, en la sede ubicada en la intersección de calle Gutiérrez y avenida España, en Ciudad.En el caso de los departamentos más alejados, la organización del canje se coordina a través de los municipios.

Sin embargo, hay varios conciertos con entradas agotadas por lo que hay que chequear previamente para cuales hay disponibilidad en las redes sociales de Cultura de la provincia.

Música Clásica por los caminos del vino (35).jpg Santiago Tagua Este lunes comienzan los conciertos El festival se desarrolla desde este lunes 30 y se extenderá hasta el domingo 5 de abril, con conciertos en numerosas locaciones de la provincia. La programación recorre bodegas, sitios patrimoniales, espacios al aire libre y centros culturales, con una propuesta que combina música académica y paisajes característicos del circuito vitivinícola.

Además, la edición 2026 consolida su proyección internacional con presentaciones fuera de Mendoza: habrá funciones en San Juan y San Luis, y dos conciertos en Chile, en el Museo Baburizza (Valparaíso) y en la Escuela San Pedro de Quintay.

Homenaje al gran Tito Francia En esta oportunidad, el festival rendirá homenaje a Tito Francia en el marco del centenario de su nacimiento. La propuesta pone en valor su figura en la cultura mendocina y su legado como una de las guitarras más destacadas de la región, con un rescate de parte de su obra ligada a la identidad de la Vendimia.