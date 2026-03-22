Huevos de Pascua caseros: la receta fácil, rica y económica para prepararlos con tiempo

Cada año, cuando se acerca la Pascua , las vidrieras de chocolaterías y supermercados comienzan a llenarse de huevos de chocolate de distintos tamaños y colores. Sin embargo, los precios suelen subir considerablemente en las semanas previas a la celebración.

Por eso, cada vez más personas eligen preparar huevos de Pascua caseros, una alternativa económica que además permite personalizarlos y convertir su elaboración en una actividad familiar.

La receta es mucho más simple de lo que parece y solo requiere chocolate de buena calidad, moldes adecuados y algunos pasos básicos de templado.

Para preparar un huevo mediano se necesitan:

El chocolate para repostería suele ser más económico si se compra en placas o en trozos grandes, lo que ayuda a reducir el costo total.

Paso a paso para hacer los huevos de chocolate

El primer paso es derretir el chocolate a baño María. Para hacerlo, se coloca el chocolate trozado en un recipiente resistente al calor sobre una olla con agua caliente, sin que el agua toque el recipiente.

Se debe mezclar lentamente hasta que el chocolate quede completamente derretido y tenga una textura lisa.

Luego se procede a templar el chocolate, un proceso clave para que quede brillante y se desmolde con facilidad. Esto se logra bajando ligeramente la temperatura del chocolate derretido mientras se continúa mezclando.

Cómo armar los huevos

Una vez listo el chocolate, se coloca una capa dentro del molde utilizando una cuchara o pincel de cocina, cubriendo toda la superficie.

Después se lleva el molde a la heladera durante 10 a 15 minutos hasta que el chocolate se endurezca.

Para que el huevo tenga mayor firmeza, se puede repetir el proceso aplicando una segunda capa de chocolate.

Cuando las mitades estén bien frías, se retiran con cuidado del molde.

huevos de pascua Freepik

El momento del relleno

Antes de cerrar el huevo, muchas personas aprovechan para agregar en su interior pequeños dulces, confites o chocolates.

Para unir las dos mitades, se puede calentar apenas una sartén o placa metálica y apoyar cada borde del huevo durante unos segundos para que el chocolate se derrita levemente. Luego se presionan ambas partes hasta sellarlas.

Decoración final

Una vez armado, el huevo puede decorarse con hilos de chocolate derretido, granas de colores o pequeños confites.

Finalmente, se envuelve en papel celofán o papel metalizado, se añade un moño y queda listo para regalar.

Una tradición que también puede hacerse en casa

Preparar huevos de Pascua caseros no solo permite ahorrar dinero, sino también recuperar una tradición que muchas familias disfrutan compartir.

Además, al hacerlos con anticipación se puede evitar el aumento de precios que suele registrarse cerca de la celebración.

Con ingredientes simples y un poco de creatividad, es posible lograr huevos de chocolate buenos, bonitos y baratos, ideales para sorprender en Pascua sin gastar de más.