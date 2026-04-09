Confirmado: el jueves 9 de abril es feriado y muchos trabajadores tienen descanso
El 9 de abril será feriado en algunos municipios de Buenos Aires. A quiénes alcanza el descanso y por qué no es un día no laborable en todo el país.
Este jueves 9 de abril de 2026 habrá un nuevo feriado en la provincia de Buenos Aires, aunque no será para todos. Se trata de un día no laborable de alcance local, que solo aplica en determinados municipios y no modifica la actividad en el resto del país.
La jornada responde a celebraciones propias de cada distrito, en general vinculadas a aniversarios fundacionales. En esos casos, los gobiernos locales establecen días de descanso que impactan en la actividad pública y privada dentro de su territorio.
Feriado del 9 de abril: quiénes no trabajan
El jueves 9 de abril será no laborable en dos municipios bonaerenses:
- Esteban Echeverría
- Coronel Dorrego
En ambos casos, el motivo es la conmemoración de sus aniversarios fundacionales.
Esto implica que en esas zonas pueden no funcionar con normalidad:
- Dependencias públicas
- Bancos
- Escuelas
- Comercios (según cada caso)
Fuera de esos distritos, el 9 de abril es un día laborable habitual.
Por qué hay feriados locales en la provincia de Buenos Aires
A lo largo del año, distintos municipios de la provincia establecen feriados propios para celebrar fechas históricas o patronales.
Durante abril, varias localidades tienen días no laborables. Algunas de las fechas más relevantes son:
- 1 de abril: Monte Hermoso
- 4 de abril: Tandil y Pellegrini
- 5 de abril: San Vicente
- 7 de abril: Avellaneda
- 9 de abril: Esteban Echeverría y Coronel Dorrego
- 11 de abril: Bahía Blanca
- 22 de abril: Patagones
- 24 de abril: Marcos Paz y Tres Arroyos
- 30 de abril: Navarro
Estos feriados tienen alcance limitado y dependen de cada jurisdicción.
Feriados nacionales: cuáles quedan en 2026
A nivel país, todavía quedan varios feriados a lo largo del año. Entre los inamovibles se destacan:
- 1° de mayo: Día del Trabajador
- 25 de mayo: Revolución de Mayo
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
- 9 de julio: Día de la Independencia Argentina
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad
En tanto, los trasladables son:
- 17 de junio: Güemes
- 17 de agosto: San Martín
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Estos últimos suelen moverse para generar fines de semana largos, según el calendario oficial.