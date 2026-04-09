Confirmado: el jueves 9 de abril es feriado y muchos trabajadores tienen descanso

Este jueves 9 de abril de 2026 habrá un nuevo feriado en la provincia de Buenos Aires , aunque no será para todos. Se trata de un día no laborable de alcance local, que solo aplica en determinados municipios y no modifica la actividad en el resto del país.

La jornada responde a celebraciones propias de cada distrito, en general vinculadas a aniversarios fundacionales. En esos casos, los gobiernos locales establecen días de descanso que impactan en la actividad pública y privada dentro de su territorio.

El jueves 9 de abril será no laborable en dos municipios bonaerenses:

En la provincia de Buenos Aires dos localidades son beneficiadas con un nuevo feriado. Foto: Shutterstock

La provincia de Mendoza tendrá un feriado adicional. Foto: Shutterstock

En ambos casos, el motivo es la conmemoración de sus aniversarios fundacionales.

Esto implica que en esas zonas pueden no funcionar con normalidad:

Dependencias públicas

Bancos

Escuelas

Comercios (según cada caso)

Fuera de esos distritos, el 9 de abril es un día laborable habitual.

Por qué hay feriados locales en la provincia de Buenos Aires

A lo largo del año, distintos municipios de la provincia establecen feriados propios para celebrar fechas históricas o patronales.

Durante abril, varias localidades tienen días no laborables. Algunas de las fechas más relevantes son:

1 de abril: Monte Hermoso

4 de abril: Tandil y Pellegrini

5 de abril: San Vicente

7 de abril: Avellaneda

9 de abril: Esteban Echeverría y Coronel Dorrego

11 de abril: Bahía Blanca

22 de abril: Patagones

24 de abril: Marcos Paz y Tres Arroyos

30 de abril: Navarro

Estos feriados tienen alcance limitado y dependen de cada jurisdicción.

Feriados nacionales: cuáles quedan en 2026

A nivel país, todavía quedan varios feriados a lo largo del año. Entre los inamovibles se destacan:

1° de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia Argentina

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

En tanto, los trasladables son:

17 de junio: Güemes

17 de agosto: San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Estos últimos suelen moverse para generar fines de semana largos, según el calendario oficial.