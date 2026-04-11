Se suma un nuevo feriado en abril y no es para todos: quiénes tienen fin de semana largo
Un feriado local en la provincia de Buenos Aires puede generar un descanso extra el lunes 13 de abril. A quiénes alcanza.
Abril sigue sumando oportunidades de descanso en el calendario. Tras el primer fin de semana largo del mes, ahora aparece una nueva fecha que puede convertirse en un mini receso para algunos trabajadores. Se trata del lunes 13 de abril de 2026, que no es feriado nacional, pero sí impacta en ciertas localidades.
Por qué es feriado el 13 de abril de 2026
La fecha no figura dentro del calendario oficial nacional, pero corresponde a celebraciones locales en la provincia de Buenos Aires. Ese día se conmemoran los aniversarios fundacionales de:
- Médanos (partido de Villarino)
- Iriarte (partido de General Pinto)
Por este motivo, se declara asueto en esas localidades.
Quiénes pueden aprovechar el fin de semana largo
El alcance del feriado es limitado, pero puede generar un descanso extendido para algunos sectores:
- Empleados del sector público
- Trabajadores del Banco Provincia
- Empleados privados (solo si el empleador decide adherir)
En estos casos, se forma un fin de semana largo ideal para una escapada o para cortar la rutina.
Abril ya había arrancado con un fin de semana largo que muchos aprovecharon para viajar o descansar. Ahora, este nuevo asueto vuelve a abrir la posibilidad de un corte, aunque no será para todos.
Los feriados que quedan en el 2026
Feriados inamovibles:
- 1 de mayo: Día del Trabajador
- 25 de mayo: Revolución de Mayo
- 20 de junio: Belgrano
- 9 de julio: Independencia
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables:
- 17 de junio: Güemes
- 17 de agosto: San Martín
- 12 de octubre: Diversidad Cultural
- 24 de noviembre: Soberanía Nacional