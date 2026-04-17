Si te vas a casar, Anses te paga hasta $238.550: cómo cobrar la asignación

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó en abril de 2026 los montos de la Asignación por Matrimonio , un beneficio económico de pago único que puede duplicarse si ambos integrantes de la pareja cumplen con los requisitos. Se trata de una ayuda clave para quienes formalizan su unión civil.

Anses otorga una Asignación por Matrimonio a quienes cumplan con los requisitos necesarios Foto: Shutterstock

Anses otorga una Asignación por Matrimonio a quienes cumplan con los requisitos necesarios Foto: Shutterstock

Tras el último ajuste por movilidad, el monto quedó fijado en $119.275 por persona. Como cada cónyuge puede solicitarlo por separado, el total a cobrar puede alcanzar los $238.550 por pareja.

Este valor se actualiza periódicamente en base al índice de inflación, lo que explica el creciente interés por este beneficio en los últimos meses.

La asignación está dirigida a distintos grupos dentro del sistema previsional:

Trabajadores en relación de dependencia (SUAF)

Titulares de la Prestación por Desempleo

Beneficiarios de una ART

Trabajadores de temporada

Titulares de la pensión para veteranos de guerra

Requisitos para acceder al beneficio

Para cobrar la asignación de ANSES es necesario cumplir con ciertas condiciones:

Tener el matrimonio registrado en la base de datos de Anses

Solicitar el beneficio dentro de los 2 meses y hasta los 2 años del casamiento

No superar los topes de ingresos establecidos

Contar con al menos 6 meses de antigüedad laboral (en relación de dependencia)

En cuanto a los ingresos, el grupo familiar no debe superar los $5.603.102, mientras que cada integrante no puede exceder los $2.801.551 brutos.

Cómo tramitar la Asignación por Matrimonio

El trámite puede realizarse de dos maneras:

De forma presencial, con turno previo en una oficina de Anses

A través de la plataforma online de Anses, en el apartado de Atención Virtual

Antes de iniciar la gestión, es importante verificar que los datos personales y vínculos familiares estén actualizados en el sistema. También se debe contar con la documentación de ambos cónyuges.

Un beneficio que puede duplicarse

A diferencia de otras asignaciones, este pago se otorga una sola vez, pero tiene una ventaja clave: ambos miembros de la pareja pueden solicitarlo si cumplen con los requisitos. Esto permite acceder a un ingreso doble en una etapa de gastos importantes como el inicio de la vida en común.