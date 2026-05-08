Cornejo aprovechó al máximo la visita al Sur mendocino

A la espera de lo que será su participación en la Feria Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, viajó un día antes al Sur mendocino y aprovechó cada momento para exprimir su agenda al máximo.

Cerca de las 17, el Gobernador inauguró junto a la subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marite Badui, y del administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Osvaldo Romagnoli, la repavimentada ruta 171, que conecta la zona este de San Rafael con General Alvear .

Para quienes vayan de General Alvear a San Rafael y viceversa, desde hoy tienen una nueva ruta. Inauguramos la reconstrucción integral de la Ruta Provincial 171. Son 34 kilómetros fundamentales para la actividad ganadera, comercial y productiva de toda la región, que va a… pic.twitter.com/IO51MxUIju

Unas horas más tarde, y ya en General Alvear, Cornejo realizó la entrega de 38 viviendas en el barrio Alimentación II. Allí también estuvieron acompañándolo el intendente Alejandro Molero y el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Gustavo Canteros.

En General Alvear, en uno de los momentos que más valoro como gobernador, 38 familias recibieron las llaves de su casa propia y comenzaron una nueva etapa de sus vidas. Sabemos que detrás de cada vivienda hay años de esfuerzo, de espera y de sueños compartidos. Para muchas… pic.twitter.com/GEvvqmjvyn

Finalmente, el mandatario mendocino aprovechó para inaugurar una base VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados) de la Policía de Mendoza, en el propio departamento de General Alvear.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2052874606302683197&partner=&hide_thread=false El Sur suma una nueva base operativa de Drones policiales. Inauguramos en General Alvear una base VANT que se integra a la de San Rafael, incorporando más tecnología e inteligencia al servicio de la seguridad.



El orden no se negocia y la seguridad es una prioridad. Cada paso… pic.twitter.com/6HwGOfwwKj — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) May 8, 2026

En cada uno de estos eventos, el Gobernador estuvo acompañado por la vicegobernadora, Hebe Casado; el presidente provisional del Senado mendocino, Martín Kerchner; y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

De esta manera, Cornejo cerró una jornada con agenda cargada y se prepara para estar presente este sábado en la Fiesta de la Ganadería, donde se espera no solo su presencia sino la de diferentes personalidades del arco político.