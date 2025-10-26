4 a 1: la paliza histórica que se dio por primera vez en las elecciones de Mendoza

La Libertad Avanza tuvo un triunfo arrollador en las elecciones legislativas de este domingo a nivel nacional y en Mendoza el frente oficialista se impuso con una ventaja arrolladora sobre el segundo espacio más votado, el Frente Justicialista Mendoza. Este resultado arrojó un reparto de bancas histórico en la provincia, ya que la agrupación ganadora obtuvo cuatro escaños de diputados nacionales y el peronismo solo uno .

Es la primera vez en la historia democrática de Mendoza que se produce esta distribución de bancas de los representantes al Congreso nacional.

Con más del 93% de las mesas escrutadas de la provincia, la alianza La Libertad Avanza alcanzó el 53,8% de los votos. En segundo lugar, a casi 30 puntos de diferencia quedó Fuerza Justicialista Mendoza con el 24,9% de los votos. Esa ventaja explica la diferencia de 4 diputados contra uno de la oposición.

Los representantes oficialistas que ocuparán un lugar en la Cámara de Diputados serán Luis Petri , actual ministro de Defensa de la Nación y exdiputado nacional entre 2013 y 2021; Pamela Verasay, dirigente radical que fue senadora nacional entre 2015 y 2021 y diputada nacional los últimos cuatro años; Álvaro Martínez, expresidente del PRO de Mendoza y actual diputado nacional de La Libertad Avanza reelecto; y Julieta Metral, abogada libertaria que trabaja en el Poder Judicial de Mendoza.

Por su parte, desde el peronismo solo obtuvo una banca Emir Félix, ex intendente de San Rafael y ex diputado nacional por el PJ dos décadas atrás.

El candidato Frente Verde, Mario Vadillo, consiguió apenas el 8% y quedó muy lejos de la disputa por los lugares en el Congreso de la Nación.

Los legisladores que dejan sus bancas, más allá de Verasay y Martínez que renuevan, son Julio Cobos del radicalismo, Adolfo BVermejo y Liliana Paponet del peronismo.

4 a 1: un resultado histórico

Mendoza renueva cinco escaños de diputados nacionales cada dos años y el reparto de bancas de 4 a 1 se dio por primera vez en la historia democrática de Mendoza.

En 2023, en simultáneo con las elecciones presidenciales La Libertad Avanza logró 3 bancas, Cambia Mendoza 1 y el peronismo 1.

En 2021, el reparto entre Cambia Mendoza y el justicialismo fue de 3 a 2. En 2019 se había dado una idéntica distribución.

En 2017, Cambia Mendoza también obtuvo 3 bancas, el peronismo 1 y el Partido Intransigente, de la mano de José Luis Ramón logró 1.

En 2015, la entonces alianza Cambiemos también obtuvo 3 lugares de diputados y el justicialismo 2 escaños.

En 2013, la UCR provincial logró 3 bancas, el peronismo 1 y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) se quedó con 1. En 2011 se produjo también un reparto de 3, 1, 1 con esa quinta banca para el espacio Compromiso Federal.

Yendo más atrás en el tiempo, siempre la fuerza política ganadora de las elecciones en Mendoza obtuvo un máximo tres bancas de diputados.