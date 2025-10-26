Cómo reaccionó el mundo al triunfo de La Libertad Avanza: victoria decisiva, sorpresa y los ojos de Donald Trump

Javier Milei siempre se caracterizó por un alto perfil alrededor del mundo. Sus "¡afuera!" y críticas a los Estados sobredimensionados llamaron la atención desde un principio, incluso antes de ser presidente. La elección de este domingo tampoco pudo pasar desapercibida, más cuando gran parte de los mercados y la élite mundial la interpretaron como un punto decisivo en la carrera del líder de La Libertad Avanza.

Europa reacciona Desde Alemania, la Deutsche Welle habló de una elección que "trae alivio al gobierno". Incluso llegó a comparar la felicidad de la militancia libertaria con de la vivida durante la la final del último mundial. "Milei, querido, el pueblo está contigo", es el canto que resalta el medio alemán de lo que se vive en Buenos Aires durante las últimas horas. Más al sur, desde el otro lado de los Alpes, el Corriere della Sera describe lo sucedido como "un triunfo inesperado" para Milei; triunfo que, según el medio italiano, sucede bajo la atenta mirada de Trump. El País de España no deja de hablar de "la ultraderecha" que "revierte la derrota de hace dos meses". Según el medio español, el resultado es en gran parte producto de un peronismo separado que permitió a Milei poner "a prueba su modelo de recortes para Argentina".

MILEI CORRIERE Desde Italia se enfocan en la relación con Trump. Fuente: Corriere della Sera Milei, observado desde los Estados Unidos Si un país no quería perderse los resultados de este domingo ese era Estados Unidos. Tanto detractores como aliados de Milei seguían atentos las urnas del nuevo aliado cercano de Washington en el extremo sur del continente. Para el Wall Street Journal, "Milei gana el mandato para la revolución del libre mercado en las elecciones argentinas". Además, habló de un fortalecimiento de "su posición en el Congreso de Argentina y asegurando un salvavidas para su audaz revolución de libre mercado respaldada por el presidente Trump .

Latinoamérica pendiente de Argentina Desde Brasil, O Globo, menciona una "sorprendente victoria". Los brasileños resaltan el rol que jugó el fantasma del pasado kirchnerista en las elecciones. Además, marcan como un punto a tener en cuenta a futuro la capacidad del Gobierno de blindar los vetos en el Congreso. El Universal de México comenta la situación de un Milei que logra "salir airoso" y "se mantiene de pie" tras lo que llama "una prueba crucial". Los mexicanos argumentan que la derrota peronista se debe a "la pasividad de los intendentes bonaerenses, que decidieron movilizar fuerte cuando el distrito propio estuvo en juego". También se llega a mencionar a Provincias Unidas que, para el medio mexicano, "no logró romper la polarización y se dificulta su plan de construir una plataforma sólida para competir por la presidencia en 2027".