Luis Caputo ratificó la continuidad del esquema de bandas tras la victoria de La Libertad Avanza: "El dólar arriba no va a ir"

En el búnker de La Libertad Avanza , Luis Caputo habló con la prensa, que le consultó sobre el mercado cambiario luego de la victoria en las elecciones legislativas 2025. "Lo de mañana se verá, no se adelanta eso", expresó el ministro de Economía.

Luego, mencionó: "Sabemos que (el dólar) arriba no va a ir porque está en el techo de la banda", y ratificó que "el esquema de la banda sigue, así que flota dentro de la banda".

Por otro lado, al ministro le preguntaron si hubo una comunicación con el gobierno norteamericano hoy, a lo que respondió que "sí, claro": "Están contentos".

Sorprendió la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo , junto al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y el coordinador de la Fundación Faro, Francisco Caputo, hermano del asesor presidencial.

Si bien los miembros del Gabinete esperaban los resultados en el piso diez del hotel, algunos de ellos bajaban al primero a tomarse fotos con la militancia. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se paseó por el salón con una bandera de Argentina atada al cuello.

Con los resultados oficializados, llegaron los militantes del PRO. Entre ellos, el diputado electo Diego Santilli, quien aventaja al sello por medio punto en la provincia de Buenos Aires, fue de los más celebrados. “Olé, olé, Colo, Colo”, lo recibió la militancia libertaria.

Junto a la flamante senadora y actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que estuvo a tres puntos de los 50 en la Ciudad de Buenos Aires, subieron al escenario y brindaron algunas palabras. La exPRO reveló que La Libertad Avanza tendrá "los brazos abiertos en el Senado para construir las mayorías", y el legislador amarillo pidió unidad para disputar la provincia en 2027.