Luis Caputo votó y sostuvo que "no cambia nada el plan económico y el esquema de bandas"

El ministro de Economía, Luis Caputo , votó en Palermo cerca de las 15 horas y sostuvo que “no cambia nada en lo que es el plan económico y el esquema de bandas”. Además, expresó que se mantendrá firme el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal.

El funcionario subrayó que el dólar y el esquema cambiario seguirán “exactamente igual”, ubicándose “siempre dentro de las bandas”. En esa línea, aseguró que "el dólar se va a mantener dentro de las bandas" y que eso lo deja "cómodo": "El esquema sigue. No puedo decir si es $1.500, $1.400, $1.300, pero siempre va a estar dentro de las bandas".

Al ser consultado sobre la volatilidad que mostraron los mercados, el titular del Palacio de Hacienda remarcó: "Hay que ser muy respetuosos. No podría decir que se va a terminar la volatilidad o no".

En ese sentido, agregó que "haya menos conflicto político va a ayudar pero en lo económico es pasar las reformas que hagan que el país se despegue porque la gente no puede esperar".

Caputo también se refirió en la necesidad del Gobierno en avanzar en las reformas estructurales. “Lo más importante es lograr pasar la reforma laboral y tributaria, porque eso va, como digo, va a generar mucho más trabajo, mejores salarios, y definitivamente la gente es lo que quiere”, señaló.

“El congreso que se viene va a ser para nosotros seguro mucho más favorable, pero ojalá también podamos adelantar algo en estos dos meses”, dijo el Ministro.

Sobre las declaraciones de Bessent

El titular de la caretera de Economía sostuvo que no leyó las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Este domingo en el programa Meet the Press de NBC, Bessent señaló: “No habrá pérdidas para los contribuyentes. Esto es un swap, no un rescate, y se realiza con fondos del Fondo de Estabilización Cambiaria, que está bajo mi control en el Tesoro. Nunca ha tenido pérdidas y no las tendrá ahora".

"Creemos que es mucho mejor utilizar el poder económico estadounidense de forma directa para estabilizar un gobierno amigo y marcar el camino, porque tenemos muchos otros gobiernos en América Latina, como Bolivia, Ecuador, Paraguay, que quieren seguirnos. Así que prefiero ampliar una línea de swap que disparar a los barcos que transportan drogas como tenemos que hacer con los que salen de Venezuela“, agregó Bessent.