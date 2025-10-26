Rogelio Frigerio celebró un nuevo triunfo de Juntos por Entre Ríos y reafirmó su compromiso de gestión

Rogelio Frigerio agradeció el respaldo electoral y aseguró que el nuevo triunfo ratifica el rumbo de orden, transparencia y reformas en Entre Ríos.

Tras conocerse los resultados de las elecciones, el gobernador Rogelio Frigerio destacó el “sexto triunfo consecutivo” de Juntos por Entre Ríos y lo interpretó como una señal de confianza de los ciudadanos. Aseguró que el apoyo popular “renueva la responsabilidad de profundizar las transformaciones” iniciadas desde su asunción en 2023.

El mandatario provincial agradeció el respaldo y sostuvo que los entrerrianos “eligieron seguir por el camino del orden, la transparencia y el trabajo”. “Este nuevo respaldo de los entrerrianos es una muestra de confianza que nos compromete aún más a seguir trabajando con seriedad y sin descanso”, afirmó.

Frigerio remarcó que los votantes valoran los avances logrados y confían en la continuidad del rumbo actual. “Los entrerrianos saben que todavía queda mucho por hacer, pero también saben que estamos cumpliendo”, sostuvo, destacando la importancia de mantener la estabilidad alcanzada y profundizar las reformas.

Reformas y gestión en marcha Durante su discurso, el gobernador subrayó que Entre Ríos “viene de muchos años de desorden, de una provincia frenada”, y aseguró que hoy la gestión logró “ordenar las cuentas, reactivar la obra pública e impulsar la educación”. Además, destacó el compromiso del gobierno provincial con “defender los intereses de los entrerrianos con seriedad”.

Frigerio insistió en que el desafío es sostener un Estado moderno y eficiente. En ese sentido, pidió a la oposición “dejar de poner palos en la rueda y ponerse a trabajar en los temas que verdaderamente le cambian la vida a la gente”, en alusión a las demoras legislativas que han frenado proyectos clave de infraestructura y educación.