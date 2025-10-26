Gabriel Sottile aseguró que el Frente Libertario es la "nueva fuerza" opositora a Cornejo

El referente de los libertarios blue celebró el resultado electoral y aseguró que son la nueva fuerza opositora.

En el marco de la contundente victoria del frente de los oficialismos La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en la provincia, el apoyo de los mendocinos a la gestión de Javier Milei se tradujo además en la buena performance que logró el Frente Libertario Demócrata, debutante en estas elecciones y encabezado por Gabriel Sottile.

El espacio sumó el 5.4% de los votos y se consolidó como la tercera fuerza de la oposición en la provincia, detrás del peronismo (25%) y el Frente Verde (8%). De hecho, en los municipios con fuerte presencia de peronismo como La Paz, Santa Rosa y San Rafael quedó tercera, por detrás de La Libertad Avanza y el PJ.

"Gracias a los mas de 50.000 mendocinos que nos apoyaron en estas elecciones", expresó Sottile en el cierre de campaña.

gabriel sottile frente "Somos una fuerza nueva, que encarna las verdaderas ideas de la libertad en Mendoza, creemos que somos los jóvenes quienes debemos transformar la realidad", agregó.