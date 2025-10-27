Ganadores y perdedores: Cornejo, Petri, Milei y el ocaso de algunos dirigentes mendocinos

Alfredo Cornejo . El gobernador es el gran ganador de la elección provincial, sobre todo por la estrategia política que lideró aún con sus propias dudas. Desde que comenzó a planificarse el escenario electoral, Cornejo apuntó que era necesario asociarse a La Libertad Avanza para no dividir fuerzas. Consideraba que con LLA compartían electores y si iban separados corrían riesgo. Es lo que había ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires. Además, analizaba que el Gobierno nacional necesitaba un resultado positivo por el riesgo de derrumbe. La alianza se tejió con paciencia y resignación: Cambia Mendoza resignó mucho más de lo que está acostumbrado para ser parte de una alianza. El resultado le dio la razón, pues aún con los cargos que dejó en manos de los libertarios, ganó más poder y comenzó a trazar el cornejismo sin cornejo.

Luis Petri . El ministro de Defensa, que dejará el cargo para asumir como diputado, hizo una apuesta personal fuerte: como fiel soldado de Javier Milei se alineó a la estrategia libertaria, dejó el radicalismo y se afilió a las "fuerzas del cielo". Su destino político estaba atado al futuro del presidente y la realidad le sonrió. Su objetivo es ser candidato a gobernador en 2027 y para eso alternará su rol de diputado y las “luces” de Buenos Aires, con la territorialidad en Mendoza. Tendrá como rivales sus aliados originarios de Cambia Mendoza.

Cambia Mendoza . El frente fundado por Cornejo sobrevivió y se mimetizó. Desde su origen en 2015 cambió de conformación y hasta se quedó sin socios. Aliados con La Libertad Avanza consiguió el mejor resultado de su historia. Allí radica una diferencia entre la conformación original y la nueva: los aliados no son parte de Cambia Mendoza, sino socios con aspiraciones propias.

Javier Milei . Es otro de los grandes ganadores en Mendoza. Entre el frente con Cambia Mendoza-La Libertad Avanza y el PD, obtuvo el 60% de los votos. Por es la provincia donde obtuvo el respaldo más contundente, cercano a los números del balotaje.

Los intendentes de Cambia Mendoza . Todos los intendentes del oficialismo lograron revalidar respaldos. En todos los casos consiguieron mantener mayoría o mejorarla en los concejos deliberantes. Los que mejor resultado tuvieron fueron Diego Costarelli, de Godoy Cruz, Ulpiano Suarez, de Capital, Mario Abed, de Junín, Alejandro Molero, de Alvear. Pero hay matices. Ulpiano, por ejemplo, recibió un fuerte respaldo; pero el éxito de Luis Petri y el fracaso de Provincias Unidas no son buenas noticias para él.

Julieta Metral. La hasta ahora desconocida abogada entró como diputada nacional en cuarto lugar, gracias al éxito que tuvo la alianza oficialista. Algo similar ya había pasado hace dos años cuando La Libertad Avanza sumó tres legisladores y entró Lourdes Arrieta. La diputada electa es de San Rafael, pero vive en Mendoza.

La boleta única. Es un instrumento que le agregó un valor enorme a la transparencia, la legitimidad y la celeridad en el voto. En Mendoza ya se usaba y la combinación “sui generis” con las dos boletas únicas y dos urnas resultó exitosa.

El PJ. El partido que le dio a Mendoza 5 gobernadores y siempre aspiró al poder, no logra levantar. Con una unión forzada, no pudo armar una propuesta que entusiasme. El consuelo interno de haber sacado más votos que en 2023 no alcanza. El mal desempeño arrastra a varios dirigentes que tienen ambiciones de crecer.

Emir Félix. Le puso el cuerpo a la candidatura como presidente del PJ, tras la debacle del 2023. Había logrado una lista de unidad con muchas dificultades y con diferencias que se mantenían. El resultado estuvo lejos de las expectativas reales. Será diputado pero el resultado no lo deja en una plataforma sólida para crecer más.

Matías Stevanato. El intendente de Maipú fue candidato y aunque no comulga con algunos sectores, resignó orgullo para ser parte de la "unidad forzada". Perdió junto con todo el PJ, incluso en su departamento, el "más peronista" de Mendoza.

Mario Vadillo. Quedó tercero y aunque parece un puesto meritorio estuvo muy lejos de lograr un lugar en el Congreso, como aspiraba. Perdió peso respecto a las elecciones de hace dos años y tampoco logró sumar legisladores provinciales. Vadillo inició su carrera política junto a José Luis Ramón, quien llegó más alto, pero también cayó más.

jose luis ramon poses (8).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Jorge Difonso. Construyó un espacio con la “marca” Provincias Unidas, frente que tuvo un mal desempeño en todo el país. Venía de la experiencia de la Unión Mendocina y no pudo remontar la imagen de deterioro que dejó ese frente tras salir segundo en 2023. Perdió en San Carlos, departamento donde fue intendente y tiene base política.

José Luis Ramón. El pésimo resultado tiene olor a retiro político. Subió desde el tercer sector, fundó Protectora, fue diputado nacional, se alió a Sergio Massa primero y al kirchnerismo después. Para las elecciones se unió a Daniel Orozco y apenas arañó el 1% de los votos.

Daniel Orozco. Otro que tuvo un fracaso electoral rotundo. Tras ser dos veces intendente, se enfrentó a Cornejo, se alió con De Marchi y fue candidato a vicegobernador. Escándalos judiciales mediante y deterioro propio, tuvo un pésimo resultado junto a Ramón.

Facundo Correa Llano. El ex demócrata se hizo líder de La Libertad Avanza tras los escándalos con Lourdes Arrieta. Obediente, nunca habló ni de menos ni de más. No se hizo cargo de ningún problema nacional y acató la alianza craneada con Cornejo. Estuvo a punto de ser candidato nuevamente, aunque tiene mandato, y dejó su lugar para Luis Petri. Con esa obediencia se ganó también cierta confianza en el frente que comparte con los radicales.

Omar De Marchi. En las sombras, el excandidato a gobernador hundió a su partido, el Pro, que fue asociado a Provincias Unidas. Él colocó a un delfín suyo, Álvaro Martínez, en la lista del oficialismo que impulsaba su enemigo Cornejo. Lejos del escenario local, se mantuvo como funcionario, aunque parece también alejado de los primeros planos políticos para quedarse en las sombras.

Gabriel Pradines. El presidente del Pro aspiraba a ser diputado nacional y no logró siquiera ser concejal de Guaymallén. Como parte del ocaso del sector de De Marchi, se quedó con las manos vacías.