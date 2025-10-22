Gabriel Sottile, el anticornejista que promete defender a Milei en el Congreso

Gabriel Sottile es el principal candidato a diputado nacional del Frente Libertario Demócrata , el espacio político integrado por dirigentes que respaldan al gobierno del presidente Javier Milei pero son opositores a la gestión del gobernador Alfredo Cornejo.

Este domingo los mendocinos elegirán diputados nacionales y te mostramos quién es quién a través del Escáner de MDZ.

Sottile tiene 33 años, es abogado, está casado y tiene dos hijos. Tiene un patrimonio declarado de $74.450.000 en el que consignó que posee una casa en el departamento de Luján de Cuyo.

Esta no es su primera incursión en la arena política. En 2021 fue candidato a concejal de la Ciudad de Mendoza por el Partido Federal, compartiendo la lista que llevaba como aspirante a diputado nacional al dirigente rural Carlos Iannizzotto.

Actualmente se desempeña como asesor en el Congreso de la Nación, colaborando con el bloque de diputados de La Libertad Avanza y en particular con la diputada nacional mendocina Mercedes “Mechi” Llano.

En estas elecciones encabeza la lista del Frente Libertario Demócrata, espacio que integran el Partido Demócrata y el Partido Libertario. Los dirigentes de estas agrupaciones son aliados de La Libertad Avanza y respaldan al presidente Javier Milei y respaldan las iniciativas impulsadas por su gobierno.

No obstante, para estos comicios no formaron parte de la alianza oficialista por el acuerdo electoral con Cambia Mendoza, ya que rechazan fervientemente la gestión del gobernador Alfredo Cornejo.

Pese a competir en otra lista, Sottie afirma que en caso de llegar al Congreso defenderá el rumbo del gobierno de Milei.