Elecciones legislativas 2025: la galería de fotos de MDZ

Mirá la galería de fotos de MDZ en estas elecciones legislativas 2025 en las que los distintos partidos políticos se enfrentan por ocupar los lugares que se renuevan en el Congreso.

Los primeros militantes libertarios aguardan en las inmediaciones del Hotel Libertador.

Juan Mateo Aberastain/MDZ

Este domingo 26 de octubre, se llevaron a cabo las elecciones legislativas 2025 en las que se renuevan 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 senadores en ocho distritos, entre ellos Ciudad de Buenos Aires, Formosa, Santiago del Estero, Neuquén, Tierra del Fuego, Chaco y Entre Ríos.

Los políticos de todas las fuerzas asistieron a los comicios para depositar su voto y ejercer su derecho democrático, junto con el 58,5% de la población que fue a votar en esta jornada de elecciones.

La galería de fotos MDZ de las elecciones legislativas 2025

Axel Kicillof 10
Axel Kicillof vota en la Provincia de Buenos Aires.

Milei elecciones 2025
Javier Milei votó en la Universidad Tecnológica Nacional.

Javier Milei votando
Karina Milei votó elecciones 2025
Petri votando en Mendoza elecciones 2025
Petri votando elecciones 2025
Marido de Bullrich elecciones 2025
El marido de Patricia Bullrich hizo una seña hacia las personas que le gritaron que era el esposo de la actual candidata al Senado por La Libertad Avanza.

Bullrich votando elecciones 2025
elecciones legislativas 2025 (2)
elecciones legisltaivas escuelas 2025
elecciones 2025
El golden que fue a votar en las elecciones 2025

