Elecciones legislativas 2025: la galería de fotos de MDZ
Mirá la galería de fotos de MDZ en estas elecciones legislativas 2025 en las que los distintos partidos políticos se enfrentan por ocupar los lugares que se renuevan en el Congreso.
Este domingo 26 de octubre, se llevaron a cabo las elecciones legislativas 2025 en las que se renuevan 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 senadores en ocho distritos, entre ellos Ciudad de Buenos Aires, Formosa, Santiago del Estero, Neuquén, Tierra del Fuego, Chaco y Entre Ríos.
Los políticos de todas las fuerzas asistieron a los comicios para depositar su voto y ejercer su derecho democrático, junto con el 58,5% de la población que fue a votar en esta jornada de elecciones.
Te Podría Interesar
La galería de fotos MDZ de las elecciones legislativas 2025