Javier Milei vuelve a la tribuna: dará una disertación sobre economía y trabajo en el MALBA

Javier Milei volverá a dar una nueva exposición pública. En el marco de una agenda enfocada en defender los resultados de su gestión, el mandatario brindará una disertación destinada a explicar el rumbo de la economía y la dinámica del mercado laboral.

El escenario elegido para la nueva intervención presidencial será el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), ubicado en Avenida Figueroa Alcorta 3415, en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires.

Allí, Milei figurará como uno de los oradores principales de la exposición titulada "Argentina 2026: Inserción laboral, visión macro y potencial productivo".

La presentación en el MALBA será la segunda actividad pública del Presidente en formato de disertación en lo que va de la semana.

El lunes, el mandatario había encabezado una "clase magistral" ante estudiantes y académicos en la Universidad de San Andrés, una de las casas de altos estudios privadas más reconocidas del país.

La seguidilla de apariciones revela la intención oficial de mantener al jefe de Estado en el centro de la conversación pública en clave económica, en medio del escándalo judicial que sacudo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Encuentro cerrado y con sello bursátil

A diferencia de otras actividades de mayor difusión, la cita de este martes tendrá un perfil cerrado y especializado.

El encuentro está coorganizado junto a la Bolsa de Valores, lo que anticipa un auditorio integrado mayormente por referentes del mundo financiero, empresarios y analistas del mercado.

Desde el entorno presidencial confirmaron que, en esta oportunidad, Milei no estará acompañado por su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, ni por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Los temas que abordará

Durante su intervención, se espera que el mandatario realice un repaso pormenorizado del modelo económico que aplica desde su llegada al poder en diciembre de 2023.

El eje pasará por su lectura sobre el mercado de empleo, las reformas estructurales en marcha y las expectativas de crecimiento para los próximos años.

También se anticipa que el Presidente abordará el potencial productivo de los sectores que el oficialismo considera estratégicos para apuntalar el despegue de la actividad nacional.