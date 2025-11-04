Como buen optimista del gol, Daniel Scioli apuesta a seguir en el Gobierno pese a la salida de Guillermo Francos

"Con fe y esperanza, La Libertad Avanza". La reformulación de aquel eslógan de campaña es una muestra de la capacidad de transmutación de Daniel Scioli , actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, que apuesta a continuar en el Gobierno de Javier Milei pese al éxodo de dirigentes que respondían al exjefe de Gabinete Guillermo Francos .

Formado políticamente en el menemismo con un primera etapa como diputado nacional, Scioli fue vicepresidente de Néstor Kirchner; dos veces gobernador de la provincia de Buenos Aires bajo el ala de Cristina Fernández de Kirchner; candidato presidencial del Frente para la Victoria en 2015; y casi precandidato de Alberto Fernández en 2023, para quien también fue ministro de Desarrollo Productivo y embajador en Brasil. Tras ese largo recorrido, el motonauta cambió el pingüino por el León y asumió a fines de enero de 2024 con rango de secretario dentro de la gestión libertaria.

Sin embargo, tras la renuncia de Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete y de Lisandro Catalán en el Ministerio del Interior, los dos funcionarios por encima suyo en el organigrama, el futuro del 'Pichichi' se llenó de preguntas.

En otras áreas del Estado, los nombres vinculados a Francos abandonaron sus dependencias, por ejemplo la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, se despidió de la cartera que dirige Mario Lugones junto con los directores generales y nacionales que habían llegado con ella a la gestión.

Sin embargo, cerca del funcionario aclararon que "los funcionarios que se van, renunciaron", mientras que Scioli continúa con su agenda y por estas horas se encuentra camino a Dubai para participar de la asamblea anual de ONU Turismo.

En Casa Rosada, aseguran que la gestión de Daniel Scioli es bien ponderada, pero aclaran que su destino depende de Diego Santilli.

Mientras tanto, en Casa Rosada aseguraron que la gestión del expiloto es bien ponderada por el Gobierno, pero insistieron en que las definiciones dependerán de Diego Santilli, flamante ministro del Interior, ya que la estructura de Turismo, Ambiente y Deportes quedó bajo su órbita.

Por estas horas, el 'Colo' no habría tomado la decisión y sus equipos se encuentran en pleno proceso de mudanza a Balcarce 50, donde este martes tuvo un encuentro de transición con Francos y Catalán.

Entre los funcionarios y colaboradores del exjefe de Gabinete que se acercaron a despedirse y presentar sus respetos, se econtraba Lorena Scioli, hija del exgobernador y actual colaboradora en la secretaría que dirige su padre. Mientras tanto, el 'Pichichi', como buen nueve de área, espera paciente, con optimismo. Con fe y esperanza.