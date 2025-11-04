El Senado avanza con la ley para modificar los DNU: la oposición firma el dictamen con estrategia disidente del peronismo

La oposición en el Senado logró hoy la firma del dictamen del proyecto que modifica la legislación de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

La oposición en el Senado logró hoy la firma del dictamen del proyecto que modifica la legislación de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). El avance se produjo en la Comisión de Asuntos Constitucionales, marcado por una "sospechosa estrategia" del interbloque peronista, cuyos integrantes estamparon su rúbrica en disidencia.

La estrategia de la oposición peronista La senadora peronista Florencia López explicó que la firma en disidencia tiene un objetivo específico: abrir la puerta a la versión del proyecto que ya había aprobado la Cámara de Diputados.

La Cámara Baja había modificado el artículo 3, que establece que si el Congreso no aprueba un DNU en 90 días, este pierde su vigencia.

Según fuentes del interbloque, la estrategia provendría del propio jefe de bancada, José Mayans, quien buscaría asegurar algún avance legislativo antes del recambio que se producirá tras la derrota electoral ante La Libertad Avanza (LLA).

Desde el kirchnerismo indicaron que se conformarían con aprobar el artículo que permite que la oposición no necesite mayorías en ambas cámaras para derribar un DNU, bastando con el rechazo en una sola.