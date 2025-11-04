Lisandro Catalán se reunió con Diego Santilli y Karina Milei en medio del recambio en el Gobierno

El exsecretario del Interior informó a Diego Santilli sobre la agenda pendiente y destacó su compromiso para fortalecer el vínculo con las provincias.

El exsecretario de Interior, Lisandro Catalán, mantuvo un encuentro con el nuevo ministro designado, Diego Santilli, para iniciar la transición en la cartera política. Durante la reunión, Catalán presentó un informe detallado sobre la agenda pendiente del organismo y los principales temas de gestión en desarrollo, en el marco del proceso de traspaso hacia el nuevo equipo de gobierno.

A través de su cuenta en la red social X, Catalán destacó el tono cordial del encuentro y manifestó su deseo de éxito para el dirigente del PRO, quien asumirá la responsabilidad de fortalecer el vínculo entre la Nación y las provincias. “Le deseo el mayor de los éxitos en la tarea de consolidar una agenda federal”, expresó el exfuncionario.

La transición entre Lisandro Catalán y Diego Santilli Catalán también valoró las capacidades de Santilli y su compromiso con la gestión pública. “Confío en su capacidad y compromiso para, con diálogo y trabajo conjunto, avanzar en las reformas estructurales que impulsa el presidente Javier Milei”, escribió, en alusión a los desafíos que enfrentará el nuevo titular del Interior en la etapa de reformas institucionales y administrativas que prevé el Gobierno.

Mantuve una reunión con @diegosantilli, nuevo ministro del Interior designado, para informarle sobre la agenda pendiente del Ministerio y los principales temas de gestión en desarrollo. Le deseo el mayor de los éxitos en la tarea de fortalecer el vínculo con las provincias y… pic.twitter.com/2Zcjqj1Nor — Lisandro Catalán (@catalanlisandro) November 4, 2025 La reunión se inscribe dentro del proceso de traspaso que impulsa la administración nacional en distintas áreas, con el objetivo de garantizar continuidad operativa y coordinación entre los equipos técnicos. En ese contexto, Catalán remarcó la importancia de preservar un enfoque federal en la relación con los gobiernos provinciales y municipales.

También se reunió con Karina Milei El exfuncionario informó además que mantuvo un encuentro con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con quien dialogó sobre la labor de La Libertad Avanza en Tucumán y los próximos pasos para consolidar el espacio en la provincia. “El 26 de octubre hicimos una gran elección y nos consolidamos como la principal fuerza opositora”, señaló Catalán. En su mensaje, ratificó el compromiso de seguir “trabajando por el proyecto del Presidente, llevando las ideas de la libertad a cada rincón del país”.