Diego Santilli estrena la silla de Lisandro Catalán en la mesa política de Javier Milei
Tras la salida de Lisandro Catalán, el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, debutará en la mesa política de Javier Milei que se reúne como cada martes.
El recientemente nombrado ministro del Interior, Diego Santilli, oficializará su ascenso dentro del Gobierno libertario con un plazo clave. Este martes, en la mesa política, ocupará el lugar que tenía el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos.
La mesa política de Javier Milei
La mesa política del Presidente, de la que participan los dirigentes más importantes de la gestión libertaria, se reúnen cada martes, y este será el primer encuentro luego de la reestructuración del Gabinete.
La integran Javier Milei; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero saliente y nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el asesor Santiago Caputo.
Luego de ganar terreno en la órbita oficialista en los últimos tiempos y de haber encabezado la boleta libertaria en la provincia de Buenos Aires, Santilli estrena ahora su nuevo rol en el Gobierno pisando a fondo.
Ahora, luego de que Milei decidiera que Santilli no asuma su banca en Diputados y pase a sumarse al Gabinete, el dirigente del PRO tiene el desafío de ocupar el rol de articulador con los gobernadores en medio de las negociaciones por las reformas y hacer valer su lugar en la mesa chica libertaria.