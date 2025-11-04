Diego Santilli estrena la silla de Lisandro Catalán en la mesa política de Javier Milei

Tras la salida de Lisandro Catalán, el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, debutará en la mesa política de Javier Milei que se reúne como cada martes.

Diego Santilli se metió de lleno en el Gobierno libertario y se ganó un lugar en la mesa política de Javier Milei.

El recientemente nombrado ministro del Interior, Diego Santilli, oficializará su ascenso dentro del Gobierno libertario con un plazo clave. Este martes, en la mesa política, ocupará el lugar que tenía el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Javier Milei y Diego Santilli Tras su ascenso en la estructura del Gobierno libertario, Diego Santilli ocupará un lugar en la mesa política de Javier Milei. X (@DiegoSantilli) La mesa política de Javier Milei La mesa política del Presidente, de la que participan los dirigentes más importantes de la gestión libertaria, se reúnen cada martes, y este será el primer encuentro luego de la reestructuración del Gabinete.

La integran Javier Milei; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero saliente y nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el asesor Santiago Caputo.

Luego de ganar terreno en la órbita oficialista en los últimos tiempos y de haber encabezado la boleta libertaria en la provincia de Buenos Aires, Santilli estrena ahora su nuevo rol en el Gobierno pisando a fondo.