La jura de Diego Santilli pendiente del Presupuesto 2026: lealtades y traiciones en juego

El Presupuesto 2026 esta en un tramo complicado de su tratamiento. Hay un emplazamiento pedido por Encuentro Federal para que mañana se firme si o si el dictámen del proyecto. En este momento existen tres posibles dictámenes en juego: uno oficial (con apoyo negociado y disidencias del PRO y algunos UCR), otro del grupo que anima Nicolás Massot y al que se sumarían Oscar Zago y Pablo Juliano y finalmente el que quiere firmar Unión por la Patria.

Todo esta en juego y el número es muy fino como para definir aun quien gana el dictámen de mayoría. Los radicales temen porque alegan que el kirchnerismo puede llegar a sumar 20 firmas para su propio despacho, algo que complicaría al oficialismo.

El gobierno aun no movió, pero resulta increíble a esta altura que se debata si finalmente el Presupuesto 2026 será tratado por la actual composición de Diputados o si se debatirá en el recinto despues de la asunción de los nuevos legisladores.

En medio de ese debate un voto mas o menos puede hacer la diferencia. Diego Santilli fue electo diputado por la provincia de Buenos Aires para el período 2025-2029 pero no asumirá porque como se sabe va al ministerio del Interior. Por si alguno no se acuerda, Santilli, además, ya es diputado con mandato que vence el 10 de diciembre.

En estas horas se discutió quien reemplazará a Santilli como diputado en la lista de electos el 26-O tras su partida al ministerio, tema que parece resuelto con Rubén Torres a quien le toca subir en ese listado para cumplir con el cupo de género.

Mientras eso se discutía apareció otro debate hoy quizás mas importante; quien reemplazará a Santilli desde ahora hasta el 10 de diciembre cuando cambie la Cámara. Si Santilli jura ahora como ministro deberá reemplazarlo Nelson Marino, un bonaerense que entró en la lista en el 2021 de la mano de Julio Garro.

Garro no terminó en buenas relaciones con Javier Milei. El presidente lo echó de la Subsecretaría de Deportes despues que Garró le pidió a Lionel Messi que pidiera disculpas por los cantos racistas de jugadores de la Selección nacional durante los festejos por la Copa América en Estados Unidos.

El gobierno no esta seguro hoy hacia donde irán las lealtades de Marino y un voto puede hacer la diferencia absoluta en el Presupuesto 2026. Hoy hubo cumbre en la Casa Rosada entre Karina Milei, Lule Menem, Manuel Adorni, Martín Menem y Diego Santilli. Allí se decidió que Santilli se haga cargo politicamente del ministerio del Interior, pero que se espere a la jura formal hasta no existir seguridad sobre como avanzará el dictamen y el voto del Presupuesto 2026. Si no hay acuerdo antes, Santilli deberá esperar para decir el "si juro" ante Milei.