Fogueo de Luciana Carrasco como presunta ministra de Defensa ante la Comisión de Presupuesto

La exposición de Luciana Carrasco sobre el presupuesto de Defensa 2026 ante los legisladores de la Comisión de Presupuesto y Hacienda fue el debut y fogueo hacia su próxima posición en reemplazo del ministro de Defensa, Luis Petri .

La jefa de Unidad de Asesores del ministro vistió para la ocasión un sobrio tailleur negro, camisa blanca, un collar de perlas, peinado recogido y dos prendedores de solapa, uno destacado de la flor “nomeolvides".

Ese accesorio no pudo pasar inadvertido para un grupo de pertenencia; los masones. El pin de la flor de cinco pétalos azules de dimensión importante que lucía Carrasco no condice con la tradición masónica de llevarlo en tamaño discreto, casi mínimo, una licencia que se tomó la pre ministra quizá por coquetería.

Con esa gestáltica de diseño comenzó a leer un racconto de las políticas del ministerio, de la estrategia en el relacionamiento internacional, de las novedades en ejercitaciones militares, de cómo se aplican los recursos, de las adquisiciones de material bélico (cazas F-16, aviones P3-C Orion, blindados Stryker) de la situación del personal de las FF.AA., sin olvidar algún toquecito a la gestión del gobierno anterior, la herencia recibida.

“Estamos reconstruyendo desde los cimientos un sistema de defensa moderno, profesional y eficiente” lo cual “va a llevar tiempo y trabajo”, dijo, pero defendió que “cada peso que hoy se invierte en defensa vuelve multiplicado, vuelve en profesionalismo, tecnología, en empleo calificado y soberanía”.

Afirmó que el presupuesto asignado “no pide más de lo que el país puede, pero tampoco menos de lo que la Nación necesita”. “Cada adquisición a la que nos comprometemos es con la responsabilidad no solo de ver de qué partida se saca la plata, sino de ver conscientemente que se va a poder pagar”, continuó.

La mención vendría a saldar rumores circulantes entre los legisladores acerca de que los nuevos medios a punto de llegar a dotación de la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército; los mencionados cazas F-16, los aviones de exploración marítima Orion, los helicópteros AW 109 Leonardo y los blindados Stryker se verían limitados por falta de recursos para su operación y funcionamiento.