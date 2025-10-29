El "doble" entrerriano de Javier Milei que se volvió viral en TikTok

Un joven de Gualeguay causó furor en TikTok por su sorprendente parecido con Javier Milei.

El "doble entrerriano" de Javier Milei que se hizo viral en TikTok.

Un joven de Gualeguay sorprendió a miles de usuarios en TikTok por su asombroso parecido con Javier Milei. En cuestión de horas, sus videos se volvieron virales y desataron una ola de comentarios sobre su notable similitud con el presidente.

Bajo el usuario @mileiii.gualeyo040, el entrerriano muestra su día a día y ya cosecha miles de seguidores. Además, por lo se puede ver en su perfil, es un gran admirador del líder libertario.

El "doble" de Javier Milei que causó furor en TikTok El "doble" de Javier Milei que causó furor en TikTok El furor por los videos del “Javier Milei entrerriano” Tras la fuerte viralización de sus videos, los usuarios inmediatamente pusieron el foco en la similitud de los gestos del joven con los del jefe de Estado, con comentarios como “se ríe igual que Milei”, y que “hasta el peinado es igual”.

Los tiktoks del joven son variados: lo muestran cocinando y en otras escenas de su vida diaria, como tomando mate en una camioneta y otra posando con una bebida en la mano.

El "Javier Milei entrerriano" En medio de un contexto político polarizado, también generó comentarios en contra y otros donde los usuarios mostraron su apoyo al presidente.