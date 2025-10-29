El gesto virtual entre Javier Milei y Victoria Villarruel que fogoneó la interna

Tras la ausencia de saludos de Victoria Villarruel por el triunfo electoral, el “unfollow” entre la vice y Javier Milei reavivó la interna presidencial.

En un nuevo capítulo de la interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel, un notorio gesto en las redes sociales reavivó el conflicto de la cúpula presidencial. En medio del tenso silencio de la vicepresidenta tras el triunfo electoral, salió a la luz que dejaron de seguirse en Instagram.

Milei instagram Javier Milei no sigue a Victoria Villarruel en Instagram. Pese a que la enemistad entre ambos es de público conocimiento, la ausencia de la titular del Senado en los festejos de La Libertad Avanza y la omisión de un mensaje público de felicitaciones para el presidente dejaron al descubierto la profundidad del conflicto, que parece no tener retorno.

Villarruel Instagram Victoria Villarruel no sigue a Javier Milei en Instagram. Lo cierto es que las redes sociales son elemento clave en el escenario político y fundamentalmente para el Gobierno libertario, que lo usa como principal canal de expresión tanto desde las cuentas oficiales como de la del propio Milei. En ese marco, el hecho de que se hayan eliminado de Instagram dejó un fuerte mensaje de rechazo.

Interna al rojo vivo Las tensiones entre el primer mandatario y su vice se han manifestado en reiteradas ocasiones. Por ese motivo la victoria del oficialismo en estas elecciones fue fundamental para ubicar en el Senado alfiles libertarios que respondan cien por ciento al mileismo.

De hecho el último episodio que había tenido esta interna fue este mismo fin de semana, cuando el director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia y publicista de Milei, Santiago Oría, acusó a Villarruel de haber pedido que cerraran la escuela donde le tocó votar para estar "ella sola".