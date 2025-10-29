En medio de los cambios en el Gabinete, Javier Milei y Mauricio Macri se reunirán el viernes en Olivos

El presidente Javier Milei se reunirá finalmente este viernes con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, confirmaron fuentes oficiales a MDZ .

El encuentro ocurrirá cinco días después del triunfo libertario en las elecciones legislativas y luego de que ambos intercambiaran mensajes y un llamado para hablar sobre el resultado del último domingo.

Se tratará de un encuentro que tendrá como eje principal el debate en torno al proyecto de Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria que se tratarán en sesiones extraordinarias del Congreso.

A su vez, la cita incluirá el posible ingreso al Gabinete de algunos exfuncionarios de la gestión macrista. El propio Javier Milei reconoció la posibilidad aludiendo que algunos de los miembros del Gobierno del PRO están “sobrecalificados” para afrontar alguna responsabilidad en su administración. “Cuando uno arma una selección pone lo mejor”, señaló.

Uno de los nombres que suena es el intendente de Mar del Plata y legislador bonaerense electo, Guillermo Montenegro , quien, al igual que Diego Santilli , es un referente del macrismo aunque hoy más cercano a Milei. También es del visto bueno en la Casa Rosada el exsecretario de Energía, Javier Iguacel.

En el entorno del exmandatario aún no confirman el encuentro. El fundador del partido amarillo mantuvo una actividad en Chile, donde disertó en el seminario Puentes organizado por la firma BICE Coarp.

"Mis felicitaciones a LLA, al Presidente Milei y, especialmente, a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio. Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país. No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre", fue el último posteo de Macri, saludando a La Libertad Avanza. El expresidente plantea que es indispensable ampliar las alianzas políticas para evitar tener los constantes problemas que se suscitaron este año en el Congreso.

Uno de los debates que está en plena vigencia es si el PRO aceptará conformar un interbloque con LLA y perder su representatividad propia. El presidente del bloque amarillo en Diputados, Cristian Ritondo, dijo que lo van a "analizar", aunque recalcó que no lo ve "indispensable inicialmente". "Nosotros votamos siempre con el Gobierno, en momentos que a La Libertad Avanza se le iban diputados y senadores", recordó.