El Gobierno oficializó el primer cambio de gabinete, tras las elecciones: Pablo Quirno juró como canciller

El presidente Javier Milei efectivizó este martes el primer cambio de Gabinete, tras las elecciones de este domingo. El mandatario encabezó la jura de Pablo Quirno como canciller , en el marco de un acto que se llevó esta tarde en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Se trató de una ceremonia con contó con la presencia perfecta de ministros y secretarios. En el marco de una escalada de la tensión dentro del oficialismo, se produjo un inédito acercamiento entre Santiago Caputo y "Lule" Menem , dos funcionarios enemistados por la disputa en el poder en La Libertad Avanza. Se saludaron en la previa de la actividad, en un intento de intentar mostrar un mensaje de unidad dentro de la estructura oficial.

El ingreso del exsecretario de Finanzas se enmarca en la anticipada salida de Gerardo Werthein, quien dejó el Gobierno días antes de los comicios lo que produjo un fuerte malestar en el entorno del presidente por provocar una situación no forzada en plena definición electoral.

Werthein venía teniendo un marcado descontento a partir de una feroz interna el asesor Santiago Caputo. Horas antes de presentar su dimisión, le explicó al jefe de Estado que le resultaba imposible continuar con estas rispideces.

Pablo Quirno tiene 39 años. Estudió como licenciado en Ciencias Económicas en la University of Pennsylvania (Wharton School) en los EE.UU.

Asunción de Pablo Quirno Cuenta de X @OPRArgentina

En su etapa privada se desempeñó en el sector financiero internacional. En particular, durante muchos años trabajó en J.P. Morgan en Nueva York como director para Latinoamérica. También fundó una firma de inversión (por ejemplo Sansom Capital Advisors) tras su paso por banca de inversión.

Fue designado el 29 de febrero de 2016 como “Coordinador General de la Secretaría de Finanzas” en el entonces Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas con el ministro Alfonso Prat Gay, durante el Gobierno de Mauricio Macri.

En enero de 2017, tras cambios organizativos, pasó a ser Jefe de Gabinete en la Secretaría de Finanzas bajo el ministro de Finanzas, Luis Caputo.

En julio de 2018 asumió como miembro del directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En diciembre de 2023 fue designado Secretario de Finanzas y es uno de los principales hombres de confianzas del ministro de Economía, quien gana mayor influencia en otras áreas del estado.

En diciembre de 2024 sumó funciones en el área de Relaciones Económicas Internacionales en la Cancillería y se trata de uno de los funcionarios que más intervino en las gestiones con la Casa Blanca y con entidades financieras de Wall Street para el salvataje económico de estas últimas semanas.