Axel Kicillof presenta el Presupuesto 2026 en medio de los conflictos con CFK y el Gobierno nacional

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentará este lunes a las 14.30 el Presupuesto 2026 de su administración, en un acto que se realizará en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de La Plata. El mandatario estará acompañado por intendentes, ministros y legisladores provinciales, en un evento clave para definir la política económica y financiera del próximo año.

Según adelantaron desde el Ejecutivo bonaerense, Kicillof expondrá los principales lineamientos del plan de recursos y gastos que regirá en 2026, así como un pedido de autorización de endeudamiento para afrontar las obligaciones del distrito.

El plan de Axel Kicillof para 2026 Este nuevo presupuesto llega en un contexto de tensión con el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, por el reclamo de fondos coparticipables y transferencias. Desde la provincia, el oficialismo sostiene que la Nación mantiene una deuda con Buenos Aires de 12,9 billones de pesos, cifra que forma parte de las demandas planteadas por el gobernador ante la Corte Suprema.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, adelantó que el mandatario detallará “la necesidad de contar con estos instrumentos para poder llevar adelante todas las políticas públicas en un contexto tan ruinoso como el actual”.

Tras la presentación, el proyecto será girado a la Legislatura bonaerense para iniciar su tratamiento formal. Allí, el oficialismo necesitará el acompañamiento de parte de la oposición para aprobar tanto el presupuesto como el pedido de deuda.