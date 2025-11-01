La bajada del kicillofismo tras el dardo de CFK: "No enredarnos en ninguna interna".

Tras la filosa carta de Cristina Fernández de Kirchner cuestionando el desdoblamiento electoral, Axel Kicillof le bajó a los suyos un mensaje de templanza en la reunión que mantuvo con sus funcionarios e intendentes.

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco , dio a conocer la postura de Kicillof ante los propios luego del fuego amigo de la expresidenta. “El gobernador le pidió a todos los intendentes y a todos los ministros que no nos enredemos en ninguna discusión interna”, afirmó en A24.

“Acá tenemos solo un adversario, que es el presidente de la Nación y sus políticas. Ahora se asumió un adversario más potente, que es Donald Trump y su influencia sobre todo el hemisferio, pero particularmente en América del Sur y en Argentina”, agregó Bianco.

En esa línea, bajó el mensaje kicillofista hacia la interna peronista, al asegurar que “no vamos a entrar en ningún tipo de esas discusiones”. Y agregó: “Nosotros nos vamos a enfocar en lo que nos tenemos que enfocar ahora y en lo que viene, que es analizar también los proyectos de reforma que se van a estar presentando y tener una posición muy clara”.

Según Bianco, para construir una fuerza política es necesario tener una impronta propia, no por la negativa respecto de otros sectores. “Nosotros no estamos proponiendo la creación de un proyecto político o de un fortalecimiento de nuestro sector político sobre la base de pisotear a otros, sino todo lo contrario”, disparó.

El funcionario, que viene librando su propia batalla contra La Cámpora desde tiempo atrás, insistió en que sería “un grosero error” plantearse construir una fuerza política sobre la base de “pegarle codazos” a quienes tienen al lado, en una clara referencia a las últimas maniobras del kirchnerismo duro.

Además de la extensa publicación de CFK en la que marcó el “error político” del desdoblamiento –decidido por Kicillof– y lo señaló como una de las causas de la derrota en las elecciones legislativas, inmediatamente después de conocer los resultados comenzaron a llegar los dardos contra Kicillof. La propia intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, no dejó pasar la noche para tuitear que “Cristina tenía razón”.

En ese marco, Bianco planteó: “Me parece que lo que tenemos que hacer es, más allá de fortalecer nuestro sector, tratar de unificar todo el peronismo, todo el campo popular, porque la discusión política que se viene de acá al 2027 es muy compleja, en donde no solo es una discusión interna: claramente está intervenida por todo lo que se está haciendo desde el Gobierno de Estados Unidos”, cerró.