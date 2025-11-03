Presenta:

Diego Santilli

Diego Santilli cruzó las críticas por su salto al Gabinete: "Cuando te convoca un presidente es sí o no"

Diego Santilli negó que su candidatura a diputado nacional haya sido testimonial y se refirió a las tensiones entre Mauricio Macri y el Gobierno nacional.

Diego Santilli se defendió de las críticas por su supuesta candidatura testimonial.

Tras ser nombrado como nuevo ministro del Interior, Diego Santilli se enfrentó a las críticas y negó que su candidatura en las elecciones legislativas por la provincia de Buenos Aires haya sido testimonial: “Cuando te convoca un presidente es sí o no, yo dije que sí”, aseguró.

En diálogo con LN+, Santilli se defendió al afirmar que “testimonial es aquel que sabiendo que es candidato, ya sabía que no iba a asumir, y asume una candidatura sabiendo que va a volver al mismo lugar”.

En ese sentido, insistió en que “no se imaginaba el ofrecimiento” de Javier Milei, e incluso reconoció que no creían que fueran a ganar la elección legislativa. Asimismo, recordó: “Fui candidato en 2021 siendo vicejefe de Gabinete en CABA, y terminé asumiendo y podría haber vuelto como hicieron otros”.

Diego Santilli y Javier Milei
Diego Santilli, fue nombrado nuevo ministro del Interior de Javier Milei.

A pedido de Javier Milei, Diego Santilli se pone al hombro las reformas

El flamante ministro habló de los objetivos delineados con Milei y detalló: “Me encomendó la agenda extraordinaria, que empieza con el Presupuesto, sigue con la reforma laboral y el Código Penal. Luego la de ordinarias”.

En ese marco, reveló que ya alcanzó a hablar con algunos gobernadores y ahondó en el significado de las reformas: “La modernización laboral significa que más de la mitad de los trabajadores están en la informalidad y hay que conseguir que tengan derechos respetando los convenios para atrás y quizás modificando algunos para adelante”.

Consultado sobre la reacción de gremios y sindicatos preguntó: “¿Por qué estarían en pie de guerra por qué? ¿No queremos que los argentinos tengan trabajo formal, vacaciones, acceso a la salud, jubilación futura? Si hay más trabajadores formales van a representar a más gente, y los jubilados ganarían el doble. Hay que conversar", planteó.

Diego Santilli habló de la disputa entre Javier Milei y Mauricio Macri

Por último, fue consultado sobre la tensa relación entre Milei y Mauricio Macri, quien resaltó la pertenencia de Santilli al PRO cuando lo felicitó por su nuevo cargo. Según contó, el expresidente fue la tercera persona a la que llamó tras ser notificado por Milei de su intención de que aceptara el nuevo cargo, solo por detrás de su esposa y Christian Ritondo, titular de Pro en PBA.

“(Macri) Me dijo que hay que trabajar en conjunto, que estamos de acuerdo en las reformas”, explicó y agregó: “El equipo lo define el presidente con sus atribuciones y potestades. Cuando uno es convocado por el presidente, decide dar el paso hacia adelante, porque vengo poniendo el cuerpo hace dos años y confío en que la Argentina va a salir hacia adelante”.

En esa línea, recordó que “en la provincia de Buenos Aires y en la mayoría de distritos se construyó una alianza LLA-Pro” y que, desde el partido amarillo, han “acompañado inquebrantablemente al Gobierno desde su origen” y que lo seguirán haciendo.

“Lo que viene son las reformas de segunda generación para que la Argentina crezca por 20 y 30 años. Nos tiene que importar a todos los argentinos”, sentenció.

