Javier Milei regresa a Estados Unidos tras la victoria en las elecciones y se reencontrará con Donald Trump
Este será el 14° viaje de Javier Milei a los Estados Unidos. En esta ocasión, participará del America Business Forum de Miami.
El presidente Javier Milei realizará su viaje número 14 a Estados Unidos esta semana para participar del America Business Forum en Miami, una cumbre de líderes mundiales, empresarios y figuras destacadas. El evento contará con la presencia de figuras como Donald Trump, Lionel Messi y la premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado.
Agenda y logística del viaje de Javier Milei
El viaje de Milei a Miami se da en medio de una reestructuración ministerial tras la renuncia de Guillermo Francos.
- Primero, el presidente le tomará juramento a Manuel Adorni como flamante jefe de Gabinete este miércoles en Casa Rosada y partirá a los Estados Unidos pasadas las 15, de acuerdo a lo informado por la agencia Noticias Argentinas.
Al día siguiente, Milei expondrá en el America Business Forum, que se llevará a cabo en el Kaseya Center, estadio del equipo de la NBA Miami Heat, y será conducido por Bret Baier de Fox News.
Por otro lado, la Casa Rosada trabaja en la agenda de reuniones de Milei, aunque se descarta un intercambio informal con Donald Trump debido a las complicaciones de agenda de ambos.
¿Qué otros oradores participarán del America Business Forum?
Según el comunicado del America Business Forum, la lista de oradores incluye a líderes políticos, empresariales y figuras del deporte:
Política: Donald Trump, Javier Milei, María Corina Machado.
Empresarios tecnológicos: Eric Schmidt (ex CEO de Google), Jamie Dimon (presidente y CEO de JPMorgan Chase), Ken Griffin (fundador y CEO de Citadel), Adam Neumann (cofundador de Flow).
Deportistas y actores: Lionel Messi, Rafael Nadal (leyenda del tenis), Gianni Infantino (presidente de la FIFA), Stefano Domenicali (CEO de Fórmula 1), y Will Smith (actor).