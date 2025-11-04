Chiche Duhalde: "Veo a Milei como un niño que está jugando a ser presidente"

La exsenadora criticó a Javier Milei y afirmó que “no entiende lo que es la gobernanza”. También apuntó contra CFK por su influencia en el peronismo.

La exsenadora y ex primera dama Hilda Chiche Duhalde realizó duras declaraciones sobre el presidente Javier Milei, al señalar que lo percibe “como un muchacho que está jugando a ser presidente” y que todavía “no entiende lo que es la gobernanza”. Las críticas se dieron en medio del proceso de reconfiguración del Gabinete y los movimientos dentro del oficialismo tras la salida de Guillermo Francos.

“Lo veo como un chico, un niño, que está jugando a ser presidente. Lo veía en la reunión con los ministros y parecía enamorado de ese rol que le tocó por esas cosas de las que somos culpables todos, si quiere me incluyo. Como jugando, pero sin entender lo que es la gobernanza”, expresó Duhalde. Además, consideró que “la que manda es Karina Milei” y cuestionó la falta de experiencia en el entorno presidencial.

Chiche Duhalde sobre Javier Milei Durante su entrevista con Luis Novaresio en el canal A24, Duhalde sostuvo que algunos recientes nombramientos en el Gobierno, como el de Diego Santilli, le resultan positivos por su perfil “negociador y amable”. Sin embargo, criticó que el presidente haya excluido a cuatro mandatarios provinciales de una convocatoria “porque eran comunistas”. “Cuando hace eso, demuestra que no entiende nada”, enfatizó.

Las críticas a CFK La exdirigente peronista también se refirió al futuro del movimiento justicialista y al rol de Cristina Fernández de Kirchner, a quien responsabilizó por las dificultades para rearmar el espacio. “No me gusta que siga interfiriendo en el peronismo. La reconstrucción o el nuevo nacimiento del peronismo, si es que alguna vez nace, tiene en ella una piedra en el zapato”, sostuvo.