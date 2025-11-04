Presentaron en la Legislatura bonaerense el Presupuesto 2026: la oposición descree que Kicillof baje impuestos

Los encargados de dar los pormenores del paquete económico 2026 – Presupuesto , Impositiva Fiscal y endeudamiento- a diputados y senadores, propios y opositores, fueron el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López y el titular de ARBA Cristian Girard; quienes estuvieron acompañados por las autoridades de la Legislatura bonaerense , la vicegobernadora y titular del Senado Verónica Magario y el presidente de la Cámara Baja Alexis Guerrera.

Tras una breve presentación del titular de la Cámara Baja bonaerense, Alexis Guerrera, el ministro de economía provincial Pablo López dio las primeras pinceladas, PowerPoint mediante, del Presupuesto 2026 ; destacando la importancia del paquete económico delineado por el ejecutivo provincial.

Presentación en la Legislatura bonaerense del paquete económico de Kcillof 2026. De izquierda a derecha: Cristian Girard, titular de ARBA; Verónica Magario, vicegobernadora y presidenta del Senado bonaerense; Alexis Guerrera, presidente de la Cámara de Diputados provincial; y Pablo López, ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires

El titular de la cartera económica bonaerense, antes de avanzar con el proyecto del Presupuesto del próximo año, hizo un resumen de la grave situación económica de la provincia de Buenos Aires responsabilizando , sin nombrarlo, al presidente Javier Milei “estamos atravesando una crisis que se genero a finales del 2023 y principios del 2024, con caídas muy bruscas que afectaron la actividad económica de la provincia de Buenos Aires provocando la destrucción de empresas que impacta en las finanzas públicas”.

En otro tramo de su alocución, Pablo López afirmo “ Este señor – por el presidente- se lleva el 70%, apropiándose de la mayor cantidad de recursos, y Buenos Aires recibe menos del 7% de la recaudación nacional”. Asimismo, dijo que el gobierno nacional le debe a la provincia 13 billones de pesos y que el reclamo se encuentra en la Corte suprema de Justicia

En cuanto al Presupuesto 2026, el ministro de Economía bonaerense sostuvo que se busca garantizar la sostenibilidad fiscal, asegurar los recursos para proteger a los sectores vulnerables, dar continuidad a la inversión en infraestructura, y asegurar el acompañamiento de los sectores productivos: “Para todo esto es que necesitamos las herramientas que se incluyen en estos proyectos”.

Sobre el endeudamiento y el fondo de fortalecimiento municipal, reclamado por los intendentes, Pablo López afirmo que desde el 2019 se fue reduciendo el stock de deuda “se ha reducido el peso de la deuda sobre la provincia, hoy es del 6% y estamos reemplazando deuda más cara tomando deuda a un menor costo”. Y en cuanto al pedido de autorización de endeudamiento por 1.900 millones de dólares a la Legislatura bonaerense, trabado por la interna peronista, el ministro afirmo “Ese pedido de endeudamiento lleva consigo la propuesta de la creación de un Fondo de Fortalecimiento para la Inversión Municipal” y agrego “Lo que se destina a los municipios es el 8% de ese endeudamiento” para que con esos fondos frescos los intendentes realicen proyectos de infraestructura.

¿Bajan los impuestos en la provincia de Buenos Aires?

A su turno el Titular de ARBA, Cristian Girard, presentó en la Legislatura bonaerense la Ley Fiscal Impositiva del próximo año afirmando que lo que se busca es “profundizar la búsqueda de progresividad en la recaudación de los impuestos patrimoniales y seguir teniendo una visión pro producción y empleo”.

En ese sentido, Girad destaco que se conserva la estructura del Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural de la ley anterior, sin modificaciones en tablas ni alícuotas, lo que “implica una disminución real de la carga fiscal para el 100% de las partidas” Y agrego “El contexto económico es crítico para los bonaerenses, por eso esta ley dialoga con esa realidad: no incluye cuotas adicionales ni aumentos en el Inmobiliario, lo que representa un alivio concreto para las familias y el sector rural”.

Cristian Girard titular de ARBA Foto: Prensa ARBA

Asimismo, el titular de ARBA remarcó la baja de la Patente Automotor para el próximo año “Estamos bajando nominalmente la patente al 75% de los propietarios de vehículos. Tres de cada cuatro bonaerenses van a pagar menos que en la Ley Impositiva 2024, gracias a una reformulación de las tablas”; señalando que la Ley Fiscal 2026 corrige los saltos de alícuota que se habían generado por la suba del precio de los autos y la falta de actualización, “Esta medida recompone la equidad, protege a los sectores medios y evita que la presión impositiva recaiga desproporcionadamente sobre ellos”.

En cuanto a Ingresos Brutos, el director de ARBA Cristian Girad reafirmó que continuaran con las políticas implementadas, “Seguimos fortaleciendo la progresividad y modernizando la administración tributaria, con herramientas digitales que permiten una recaudación más eficiente sin ahogar la producción ni el consumo”.

Finalmente, sostuvo que el espíritu general de la Ley Impositiva Fiscal 2026, “Es una norma que acompaña a quienes producen y trabajan, reduce la carga sobre los patrimonios medios y reafirma el principio de que en la provincia de Buenos Aires paguen más quienes más tienen”.

La oposición en la Legislatura bonaerense pone reparos al paquete económico de Kicillof

Tras la presentación del presupuesto, el endeudamiento y la Fiscal Impositiva del próximo año legisladores opositores manifestaron su desconfianza al paquete económico 2026 elaborado por el ejecutivo bonaerense.

Un diputado libertario ante la consulta de MDZ sobre la primera impresión que tenia del paquete económico, dijo “Hasta que no lo vea en detalle no puedo hablar. No me creo la baja de impuestos que proponen de ARBA, no lo hicieron en 6 años y no creo que lo hagan ahora – agregando- tampoco le creo a López que el presupuesto tenga superávit con una provincia detonada”

Legisladores ingresando al anexo de diputados de la provincia de Buenso Aires Foto: Jose Luis Carut MDZ

En sintonía con su par libertario el titular de la bancada radical en diputados Diego Garciarena, afirmo “Lo que plantean es ilógico con lo que vienen haciendo. Hay que ver lo que dice la letra chica de la Ley, es difícil dar una impresión sin tener todos los elementos. Pero lo que más nos preocupaba del tema de la ley fiscal era cuanto iban a aumentar los impuestos y el titular de ARBA dice que va a haber una tendencia a bajar impuestos y no a incrementarlos”

Y en cuanto a los fondos para los intendentes el jefe de la bancada de diputados boinas blancas afirmo, “No estamos de acuerdo. Insistimos que el monto que reciban los municipios debe ser un número fijo, con una forma de pago y pauta de actualización de la misma manera que la ley fiscal, y de libre disponibilidad para cada intendente”.

Por su parte el presidente del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Carlos Curestis, respondió las críticas de los funcionarios de Kicillof al gobierno nacional; “Es más fácil criticar al presidente de la Nación que hace dos años que viene realizando muchas tareas importantes , olvidándose que ellos hace 40 años que gobiernan llevando la provincia a la bancarrota”

Sobre el presupuesto, el senador libertario dijo, “es un discurso favorable para ellos, que a nosotros no compartimos. Hay muchas contradicciones, el Presupuesto que ellos están evaluando para nosotros es ilógico, está fuera de sí”; sobre la baja e impuestos señalo “Esperemos que la baja de impuestos que ellos están diciendo vuelva a los contribuyentes. Yo no creo que sea así”.

Y en cuanto a la postura de los legisladores kirchneristas y de La Cámpora enfrentados con el kicillofismo, una legisladora referenciada en la ex vicepresidente dijo “ Esperemos que la comunicación se articule con interlocutores válidos del ejecutivo, para que no se repita lo del presupuesto pasado”, sentencio la senadora marcándole la cancha al ejecutivo.

Cuando se empieza a tratar el paquete económico de Kicillof en la Legislatura bonaerense

A última hora del martes ingreso por mesa de entradas de la Cámara Baja bonaerense el proyecto de presupuesto, el pedido de endeudamiento y la Fiscal Impositiva, y según fuentes de la Legislatura bonaerense la próxima semana se llamará a sesión para que el paquete económico tome estado parlamentario.

Luego de que tome estado parlamentario, el paquete económico que necesita Kicillof para encarar su séptimo año de gobierno comenzara a tratarse en las diferentes comisiones. Desde el ejecutivo trabajaran contra reloj para que el Presupuesto, el Endeudamiento y la Fiscal impositiva se apruebe antes del recambio legislativo del 10 de diciembre; de no lograrlo el gobernador correría el riesgo, por tercer año consecutivo, de no tener presupuesto.