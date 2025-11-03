Axel Kicillof presentó el Presupuesto 2026: cuáles son sus ejes principales
Este lunes, el gobernador bonaerense Axel Kicillof presentó el Presupuesto 2026 pero también la Ley Impositiva y una norma de financiamiento para el año que viene.
En La Plata, este lunes Axel Kicillof presentó el Presupuesto 2026 para la Provincia de Buenos Aires, además de la Ley Impositiva y una norma de financiamiento para el año que viene. En el medio, pidió que la Legislatura declare la emergencia económica.
Ejes centrales del Presupuesto 2026
El presupuesto prevé una fuerte inversión de capital y gasto social.
Obra Pública e Inversión de Capital:
Se proyecta una inversión de capital total de $3,2 billones, considerada imprescindible para mejorar la calidad de vida de los bonaerenses.
Se incluye la continuidad de: el Programa Escuelas a la Obra, la reurbanización de barrios populares, el mantenimiento de rutas y caminos rurales/productivos, los planes hídricos (Gran La Plata y Bahía Blanca-Coronel Rosales), y la construcción de infraestructura básica (plantas potabilizadoras, acueductos, cloacas).
Protección Social:
La inversión prevista es de $1,7 billones.
Incluye el financiamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria Bonaerense.
Salud:
La inversión en infraestructura, maquinaria y equipos alcanzará los $1,7 billones.
Prioriza el fortalecimiento del programa Medicamentos Bonaerenses y la continuidad de la cobertura del Instituto Provincial del Cáncer.
Educación:
La inversión total será de $1,3 billones.
Los ejes incluyen: la universalización de la jornada completa, la extensión de la obligatoriedad de la educación inicial a sala de 3 años, y garantizar la infraestructura de universidades provinciales, incluyendo la culminación de obras nacionales abandonadas.
Seguridad y Penitenciario:
Se destinarán $1,4 billones para fortalecer a la Policía y al Sistema Penitenciario Bonaerense.
Políticas Productivas:
Se invertirán $60.000 millones, con un rol clave de los Ministerios de Desarrollo Agrario, Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y Trabajo. Esto se complementará con la política crediticia y de promoción del consumo del Banco Provincia.
Ley Impositiva 2026: sin aumento de la carga tributaria
La política tributaria del 2026 tiene como lineamiento principal "no incrementar la carga tributaria" y reconocer el esfuerzo de los sectores productivos.
Ingresos Brutos: No se modifica ninguna alícuota, pero se actualizarán los montos de facturación anual para que las MiPyMES puedan acceder a las alícuotas reducidas.
Impuestos Patrimoniales (Inmobiliario y Automotor): Se busca una tributación más justa. Se sostiene la carga tributaria en el caso del Inmobiliario (Urbano y Rural), y se disminuye y mejora la equidad en el Impuesto Automotor.
Impuesto de Sellos: No se modifica ni la estructura del impuesto ni las alícuotas.
Ley de Financiamiento
La Ley de Financiamiento tiene como objetivo cumplir con las obligaciones financieras, manteniendo la deuda en niveles sostenibles. Incluye la creación de un Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal para apoyar a los municipios en la realización de obras de infraestructura prioritaria.
Cabe mencionar que este martes a las 14.30, en el Anexo de la Cámara de Diputados, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, estará brindando detalles del Presupuesto 2026 ante Diputados y Senadores.