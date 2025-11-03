El reclamo de La Cámpora tras la presentación del Presupuesto 2026 por Axel Kicillof

En diálogo con MDZ, Mayra Mendoza cuestionó que el Presupuesto 2026 no detalle el fondo de fortalecimiento municipal y pidió a Kicillof claridad en la distribución de los recursos.

Con el acompañamiento de intendentes y legisladores de distintos espacios del peronismo bonaerense, el gobernador Axel Kicillof encabezó la presentación del Presupuesto 2026 en La Plata.

Durante el acto, el ministro de Economía, Pablo López, advirtió que la situación financiera de la provincia atraviesa “una etapa de emergencia”, y remarcó las deudas que el Gobierno nacional mantiene con Buenos Aires. Además, explicó los fundamentos del nuevo pedido de endeudamiento incluido en el proyecto.

Kicillof estuvo flanqueado por la vicegobernadora Verónica Magario, el titular de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el propio López. Desde la Gobernación adelantaron que la iniciativa será ingresada en las próximas horas a la Legislatura provincial, a través de la Cámara de Diputados, para su tratamiento antes de fin de año.

Las críticas de la intendenta de La Cámpora Mayra Mendoza luego de la presentación del Presupuesto 2026 MDZ | José Luis Carut Entre los jefes comunales presentes se destacó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien dialogó con MDZ tras la presentación. La dirigente consideró que el pedido de endeudamiento provincial “es una medida seria” y justificó su necesidad en la “falta de cumplimiento de responsabilidades por parte de la Nación”. “Eso perjudica directamente a la provincia, que a su vez no puede cumplir con obligaciones hacia los municipios o incluso con la Legislatura”, sostuvo.

En ese sentido, Mendoza manifestó su expectativa de que “por el bien de todos los bonaerenses y de la Argentina, el Gobierno nacional pueda afrontar las deudas que mantiene con la provincia”. Y agregó: “Pensé que iba a encontrarme con el monto del fondo de fortalecimiento, pero eso se discutirá en detalle. Desde mi rol como legisladora, voy a seguir el tema de cerca porque conozco las necesidades que tenemos en el día a día de los municipios”.