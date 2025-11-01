Uno por uno: los intendentes que respaldaron a Axel Kicillof tras la carta de Cristina Kirchner

Más de 40 intendentes respaldaron a Kicillof. Julio Alak dijo que “el desdoblamiento fue muy positivo” y que la carta de Cristina “no fue motivo de análisis”.

Más de 40 intendentes bonaerenses del peronismo cerraron filas este viernes y respaldaron al gobernador Axel Kicillof, en medio de la creciente tensión interna en el peronismo tras la carta de la ex presidenta Cristina Kirchner que criticaba el desdoblamiento electoral.

El encuentro, que duró más de tres horas, se llevó a cabo en "La Casona" del Ministerio de Desarrollo Agrario, en el Parque Pereyra Iraola (Berazategui).

Al finalizar la reunión, el intendente de La Plata, Julio Alak, ofició de vocero y defendió la estrategia electoral del gobernador: "El desdoblamiento fue muy positivo", aseguró.

En declaraciones periodísticas, Alak argumentó que "el resultado electoral de septiembre permitió que se gane en 107 municipios de 135" y que "se ganaron 34 bancas de legisladores provinciales, entre senadores y diputados, sobre un total de 69".

Consultado específicamente por los reproches de la ex mandataria, Alak minimizó el impacto de la carta y afirmó que "no fue motivo de análisis" durante la cumbre. "El balance general fue muy positivo, con las dificultades que siempre hemos tenido en las elecciones legislativas", acotó.