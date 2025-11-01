Uno por uno: los intendentes que respaldaron a Axel Kicillof tras la carta de Cristina Kirchner
Más de 40 intendentes respaldaron a Kicillof. Julio Alak dijo que “el desdoblamiento fue muy positivo” y que la carta de Cristina “no fue motivo de análisis”.
Más de 40 intendentes bonaerenses del peronismo cerraron filas este viernes y respaldaron al gobernador Axel Kicillof, en medio de la creciente tensión interna en el peronismo tras la carta de la ex presidenta Cristina Kirchner que criticaba el desdoblamiento electoral.
El encuentro, que duró más de tres horas, se llevó a cabo en "La Casona" del Ministerio de Desarrollo Agrario, en el Parque Pereyra Iraola (Berazategui).
Al finalizar la reunión, el intendente de La Plata, Julio Alak, ofició de vocero y defendió la estrategia electoral del gobernador: "El desdoblamiento fue muy positivo", aseguró.
En declaraciones periodísticas, Alak argumentó que "el resultado electoral de septiembre permitió que se gane en 107 municipios de 135" y que "se ganaron 34 bancas de legisladores provinciales, entre senadores y diputados, sobre un total de 69".
Consultado específicamente por los reproches de la ex mandataria, Alak minimizó el impacto de la carta y afirmó que "no fue motivo de análisis" durante la cumbre. "El balance general fue muy positivo, con las dificultades que siempre hemos tenido en las elecciones legislativas", acotó.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, transmitió el pedido explícito de Kicillof a su tropa: "Pidió a los ministros y los intendentes que no nos enredemos en ninguna discusión interna".
Bianco también definió el mapa de rivales: "Tenemos solo un adversario que es el presidente y sus políticas, y ahora se sumó un adversario más potente que es (Donald) Trump".
Uno por uno: los 40 intendentes que participaron
- Julio Alak (La Plata)
- Fernando Espinoza (La Matanza)
- Jorge Ferraresi (Avellaneda)
- Mariano Cascallares (Almirante Brown)
- Fernando Moreira (San Martín)
- Juan José Mussi (Berazategui)
- Federico Achával (Pilar)
- Andrés Watson (Florencio Varela)
- Pablo Descalzo (Ituzaingó)
- Lucas Ghi (Morón)
- Fabián Cagliardi (Berisso)
- Ricardo Curutchet (Marcos Paz)
- David Angueira (Punta Indio)
- Facundo Diz (Navarro)
- Ricardo Alessandro (Salto)
- Daniel Stadnik (Carlos Casares)
- Gustavo Barrera (Villa Gesell)
- Julio Marini (Benito Juárez)
- Gustavo Cocconi (Tapalqué)
- Mauro Poletti (Ramallo)
- Germán Lago (Alberti)
- Juan Manuel Álvarez (General Paz)
- Rodrigo Aristimuño (Coronel Rosales)
- Diego Nanni (Exaltación de la Cruz)
- María Celia Gianini (Carlos Tejedor)
- Juan de Jesús (Partido de La Costa)
- Ricardo Moccero (Coronel Suárez)
- Cecilio Salazar (San Pedro)
- Carlos Ferraris (Leandro N. Alem)
- Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita)
- Alfredo Fisher (Laprida)
- Sergio Barenghi (Bragado)
- Ariel Succurro (Salliqueló)
- Ignacio Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen)
- Francisco Echarren (Castelli)
- Alejandro Acerbo (Daireaux)
- Sebastián Walker (Pila)
- José Nobre Ferreira (Guaminí)
- Carlos Rocha (General Guido)
- Héctor Olivera (Tordillo)